Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor - Son Dakika
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Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor

05.03.2022 22:34

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış görüşmeleri kapsamında geçici ateşkes kararı alınmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna tarafının ateşkes rejiminin genişlemesi konusundaki isteksizliği nedeniyle Moskova saatiyle 18.00'den itibaren taarruz operasyonlarına yeniden başlandı" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

18.00 İTİBARIYLA YENİDEN BAŞLADI

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'daki Mariupol ve Volnovakha kentlerinde bugün yerel saatle 10:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu şehirlerin nüfusu milliyetçi oluşumlar tarafından canlı kalkan olarak tutulmaktadır. Milliyetçi gruplar yeniden mevzilenmek için ateşkes rejiminden faydalandı. Ukrayna tarafının ateşkes rejiminin genişlemesi konusundaki isteksizliği nedeniyle Moskova saatiyle 18.00'den itibaren taarruz operasyonlarına yeniden başlandı" dedi.

"UKRAYNA'NIN ASKERİ ALTYAPI TESİSİ VURULDU"

Sözcü Konaşenkov, Rus ordusu tarafından imha edilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teçhizatlar hakkında bilgi vererek, "5 radar istasyonu, 2 Buk M-1 uçaksavar füze sistemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 4 Su-27 uçağı, 1 adet Su-25 uçağı imha edildi. Ayrıca Rusya Hava Savunma Kuvvetleri, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Mi-8 helikopterini imha etti. Operasyon sırasında toplam 2 bin 119 Ukrayna askeri altyapı tesisi vuruldu" ifadelerini kullandı.

"59 İNSANSIZ HAVA ARACI İMHA EDİLDİ"

Konaşenkov ayrıca imha edilen Ukrayna'ya ait savaş araçlarıyla ilgili olarak, "Karada 69, havada 21 uçak, 748 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 76 çoklu roketatar, 274 top ve havan, 532 adet özel askeri araç ve 59 insansız hava aracı imha edildi" dedi.

3 KASABA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Sözcü Konaşenkov, Donbass Bölgesi'ndeki sözde Donetsk Cumhuriyeti'nde 7 kilometre ilerleme kaydedildiğini, Luhansk Cumhuriyeti'nde ise Golikovo, Nevske ve Katerinovka kasabalarının Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini aktardı.

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Kaynak: İHA

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