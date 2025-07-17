Ateşkes sonrası Ahmed Şara\'dan Türkiye\'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Suriye, dün öğle saatlerinde İsrail'in düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla sarsıldı. Şam yönetiminin, Dürzilerin Süveyda kentinde özerklik talebini reddetmesinin ardından gelen saldırılar, başkent Şam'daki stratejik hedefleri vurdu.

BOMBARDIMAN 7 SAAT SÜRDÜ

İsrail jetlerinin hedef aldığı noktalar arasında Genelkurmay Başkanlığı binası ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı da yer aldı. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı. Yaklaşık 7 saat süren bombardıman, Dürziler ile Suriye yönetimi arasında sağlanan ateşkesle sona erdi.

"ŞU AN KARŞIMIZDA 2 SEÇENEK VAR"

Suriye Geçiş Dönemi Başkanı Ahmed Şara, saldırıların ardından ikinci kez kameralar karşısına geçti. İsrail'i Suriye içerisinde "fitne çıkarmaya çalışmakla" suçlayan Şara "Şu an karşımızda iki seçenek var: Ya İsrail'le yüzleşeceğiz ya da iç cephemizi düzelteceğiz" dedi.

"ÜLKEMİZİN PARÇALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Şara, Süveyda'daki güvenlik sorunlarının çözümü için yerel gruplar ve Dürzi akil insanlardan oluşan komisyonlar görevlendirildiğini açıkladı. Dürzi halkına da çağrıda bulunarak dış güçlerin iç karışıklık yaratmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Şara "Suriye kaosun merkezi olmayacak. Ülkemizin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir dış gücün sizi taraf yapmasına ya da iç bölünmelere yol açmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Konuşmasında Türkiye'nin rolüne de değinen Ahmed Şara, hem geçmişten gelen desteğe hem de son arabuluculuk sürecine vurgu yaptı. Şara, saldırıların önlenmesinde ABD, bazı Arap ülkeleri ve özellikle Türkiye'nin etkili olduğunu belirtti: "Bu arabuluculuk, ülkeyi bilinmeyen bir geleceğin karanlığından çıkardı."

Son olarak Türkiye'ye özel teşekkürlerini yineleyen Şara, "Türkiye'nin ve diğer dost ülkelerin desteğiyle, ülkemizin birliği ve istikrarı için el birliğiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.