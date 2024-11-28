Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak - Son Dakika
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Dünya

Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak

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Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah'tan yapılan ilk açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" denildi.

28.11.2024 07:05
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Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesine Hizbullah'tan ilk tepki geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilerek, "Güçlerimiz, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır" denildi.

"SAVAŞÇILARIMIZIN ELLERİ TETİKTE KALACAKTIR"

İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Lübnan'da İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması dün erken saatlerde yürürlüğe girmişti. Hizbullah'ın, İsrail'in Mavi Hat'ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan'a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.

Ateşkes sonrası Hizbullah\'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle:
    Bırakın bu işleri hepiniz tiyatrocusunuz 23 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU DUNYA BU DIN TACİRLERİNDEN KURTULAMADI 7 3 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Ukrayna savaş biterse bak sen israile 2 1 Yanıtla
  • Can Gönül:
    gözün orda olsa ne olacak bir saldırı yapmadınız 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Filistinlilerin öldürülmesine bahane olarak Abd tarafından kurulmuş paravan bir örgütsünüz 0 0 Yanıtla
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