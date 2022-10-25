Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, "savaşa vurgu" olarak algıladıkları tweetle "Sıra bize mi geldi?" sorunu yöneltti - Son Dakika
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Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, "savaşa vurgu" olarak algıladıkları tweetle "Sıra bize mi geldi?" sorunu yöneltti

25.10.2022 13:38

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Türkçesi "diyalektik" olan Yunanca attığı tweetle gündem oldu. Diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamında kullanılan kelime Atina'yı ayağa kaldırırken, Musk'ın tweetiyle "savaşa vurgu" yaptığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili bir Yunan vatandaşın, "Sıra bize mi geldi?" sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

Dünyanın en zengin iş insanı Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, attığı son tweet ile yine gündem oldu. Son dönemde yeniden Twitter'ı satın alacağı haberleriyle gündeme gelen Musk, Twitter hesabından Yunanca bir tweet attı. Tek kelimelik tweetin Türkçesi ise 'diyalektik' anlamına geliyor.

YUNANİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

Diyalektik kavramı, kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamında kullanılıyor. Musk'ın tweeti kısa sürede Yunanistan'da gündem olurken, birçok kişi farklar tezler öne sürdü.

RUSYA VE UKRAYNA MESAJI MI?

Bazıları, ünlü iş insanının iki veya daha fazla muhatabın tartışarak ve görüş alışverişinde bulunarak gerçeğe ulaştığı Platonik diyaloglar aracılığıyla geliştirilen Sokrates'in ünlü yöntemine atıfta bulunmuş olabileceğini söyledi. Bazıları direkt olarak Ukrayna'daki savaşı kast ettiğini ve 'diyalog yoluyla çözüm çağrısı' yaptığını öne sürdü.

"ŞİMDİ YUNANİSTAN'A MI EL ATACAKSIN?"

Daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin attığı mesajlarla gündem olan Musk'ın yeniden savaşla ilgili bir yorum yapmasının hoş karşılanmayacağı aşikar. Ancak yine de Musk'ın tweeti birkaç saat içinde binlerce beğeni ve yanıt aldı. Bazı Ukrayna vatandaşları da Elon Musk'ı hedef alarak 'Şimdi de Yunanistan'a mı el atacaksın?' yazdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Musk'ın yeni hedefi sanırım Yunanistan biraz da oraları karıştıracaksın?' diye sordu. Bir Yunan vatandaşı da bu mesajlara destek olurken, 'Sıra bize mi geldi?' diye sordu.

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, 'savaşa vurgu' olarak algıladıkları tweetle 'Sıra bize mi geldi?' sorunu yöneltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, "savaşa vurgu" olarak algıladıkları tweetle "Sıra bize mi geldi?" sorunu yöneltti - Son Dakika
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