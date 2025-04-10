Trump'a karşı misillemeleri alay konusu oldu - Son Dakika
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Dünya

Trump'a karşı misillemeleri alay konusu oldu

Trump\'a karşı misillemeleri alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşları kapsamında Avrupa Birliği'ne de yaptırım uygulamıştı. Gümrüklerde ilave vergi kararlarına tepki gösteren Avrupa Birliği ise düzenlediği acil toplantılarla Trump'a misillemede bulunma kararı aldı. Ancak listede kravat, dondurma ve mendil yer alması alay konusu oldu.

10.04.2025 09:24
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan yapılan ithalatlara yüzde 20 oranında genel bir tarife uygulayacağını açıklamasının ardından, AB Komisyonu da Washington'a karşı atacağı adımları değerlendirmeye aldı. Brüksel'in hazırladığı plana göre, ABD'nin "kırmızı eyalet" olarak bilinen ve Cumhuriyetçi Parti'ye güçlü destek veren bölgelerden gelen bazı ürünlere özel vergiler getirilmesi öngörülüyor.

TRT Haber'in haberine göre, söz konusu tarifeler; dondurma, sigara ve soya fasulyesi gibi özellikle bu eyaletlerden ihraç edilen ürünleri hedef alacak. İhracatın büyük bölümünü oluşturan bu ürünler, sosyal medya kullanıcıları tarafından alaya alındı. Taraflar arasında trilyonlarca dolarlık ticaret hacmi dururken, AB'nin sadece birkaç milyar dolarlık kalemleri yaptırım listesine eklemesinin misilleme olarak kabul edilemeyeceği yorumları yapıldı.

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AB Komisyonu'nun üzerinde çalıştığı plana göre, yaklaşık 22,1 milyar euroluk (yaklaşık 25 milyar dolar) ABD ihracatına misilleme tarifeleri uygulanabilir. Bu tarifelerin, 2024 yılı ithalat verilerine dayanarak belirlendiği belirtiliyor. Mayıs ayında çelik, et, beyaz çikolata ve polietilen gibi ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirilmesi planlanırken, 1 Aralık'ta ise badem ve soya fasulyesi gibi ürünlere benzer vergiler uygulanması öngörülüyor. Demir ve portakal suyu da değerlendirilen ürünler arasında yer alıyor. Brüksel'deki ticaret uzmanları, özellikle Trump'ın güçlü destek aldığı eyaletleri ekonomik olarak etkileyecek alanlara yöneliyor. 2024 ticaret verilerine göre, bu bölgelerden gelen yaklaşık 13,5 milyar dolarlık ihracat, AB'nin misilleme önlemlerinden doğrudan etkilenecek.

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Listede öne çıkan ürünlerden biri olan soya fasulyesinin yüzde 83'ü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın memleketi olan ve Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan Louisiana'dan geliyor. Ayrıca, Kansas ve Nebraska'dan gelen dana eti, Michigan'dan otomobil parçaları, Arizona'dan dondurma, Güney Karolina'dan mendil, Florida'dan kravat ve sigara, Kuzey Karolina, Georgia ve Alabama'dan ahşap ürünleri, Louisiana'dan ise beyaz et ihracatı da hedef alınan kalemler arasında. Buna ek olarak, Alabama'dan elektrikli battaniyeler, Wisconsin'den çamaşır makineleri, Florida ve Güney Karolina'dan makarna da tarifelerden etkilenecek ürünler listesinde yer alıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Trump'a sanayi ürünlerini kapsayan "sıfıra sıfır" ticaret anlaşması teklifinde bulundu. Ancak Trump, açıkladığı tarifelerden geri adım atmaya niyetli olmadığını söyledi.

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Son Dakika Dünya Trump'a karşı misillemeleri alay konusu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Binali Şahin:
    bizim enflasyon sepetine benziyor pinpon topu at nalı koyun zili 4 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    KAPATALISTLER dunyanin anasine bellediler 2 0 Yanıtla
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