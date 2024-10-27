Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon filmi "Mustafa", Avrupa'da gösterime saatler kala engellendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmi, 25 Ekim Cuma günü vizyona girdi. Atatürk'ün yaşamını animasyon olarak anlatan ilk proje olan film, Avrupa ülkelerinde engellemelerle karşılaştı. Film, Avrupa ülkelerinde gösterime saatler kala apar topar engellendi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan filmin yapımcılarından Kamuran Ayna, filmin vizyona alınmadığını, engellemenin arkasında Ermeni lobisi olduğunu belirtti. Ayna, şunları söyledi: "Avrupa'da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Oradaki evlatlarımızın da ülkelerinin kurucu önderi olan Atatürk'ü tanımaya hakları olduğu gerçeğinden yola çıkarak Avrupa gösterimlerine dair girişimlerde bulunduk. İlk başta aldığımız çok olumlu tepkiler ve destekler, vizyon tarihi yaklaşırken adeta tersine döndü.
Dağıtımcılarla ön anlaşmalar yaptıktan sonra her gün başka bir ülkeden telefon aldık. Tüm dağıtımcılar sinema salonları tarafından kendilerine ulaştırılan rahatsızlıkları dile getirmeye başladılar bir anda. Sonuç olarak şu an Avrupa'da filmimizi gösteremiyoruz."
Son Dakika › Dünya › Avrupa'da ''Atatürk'' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler - Son Dakika
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