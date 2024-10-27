Avrupa'da ''Atatürk'' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler - Son Dakika
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Avrupa'da ''Atatürk'' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan ilk animasyon ''Mustafa'' filmi, Avrupa ülkelerinde engellemelerle karşılaştı. 25 Ekim Cuma günü vizyona giren film, saatler kala gösterimden kaldırıldı.

27.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:18
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Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon filmi "Mustafa", Avrupa'da gösterime saatler kala engellendi.

"MUSTAFA" FİLMİ, AVRUPA'DA APAR TOPAR ENGELLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmi, 25 Ekim Cuma günü vizyona girdi. Atatürk'ün yaşamını animasyon olarak anlatan ilk proje olan film, Avrupa ülkelerinde engellemelerle karşılaştı. Film, Avrupa ülkelerinde gösterime saatler kala apar topar engellendi.

"DESTEKLER, VİZYON TARİHİ YAKLAŞIRKEN TERSİNE DÖNDÜ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan filmin yapımcılarından Kamuran Ayna, filmin vizyona alınmadığını, engellemenin arkasında Ermeni lobisi olduğunu belirtti. Ayna, şunları söyledi: "Avrupa'da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Oradaki evlatlarımızın da ülkelerinin kurucu önderi olan Atatürk'ü tanımaya hakları olduğu gerçeğinden yola çıkarak Avrupa gösterimlerine dair girişimlerde bulunduk. İlk başta aldığımız çok olumlu tepkiler ve destekler, vizyon tarihi yaklaşırken adeta tersine döndü.

"AVRUPA'DA FİLMİMİZİ GÖSTEREMİYORUZ"

Dağıtımcılarla ön anlaşmalar yaptıktan sonra her gün başka bir ülkeden telefon aldık. Tüm dağıtımcılar sinema salonları tarafından kendilerine ulaştırılan rahatsızlıkları dile getirmeye başladılar bir anda. Sonuç olarak şu an Avrupa'da filmimizi gösteremiyoruz."

Avrupa\'da \'\'Atatürk\'\' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler

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Son Dakika Dünya Avrupa'da ''Atatürk'' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • AHMET YILMAZ:
    Avrupaya gerek yok içimizde yüzlerce ulu õnder ATATÜRK düsmani kani sütü bozuk var hele birisi bay economist 205 91 Yanıtla
    suna genç:
    Herkes sen gibi körü körüne biat ederek tapınmıyor araştırıyor ve sahte bir tarih ve kahraman yutturulmuş biliyor 1 0
    Emin Ceylan:
    ismini değiştir sonra ona hayranlık duy sana bu ismi verenler ya Müslüman değilsin ya da kamalağın kim olduğunu bilmiyorsun Mustafa değil bir defa bu kişinin ismi bunu da sen de bil Allah seveni sevdiğiyle haşr etsin sen de amin de 1 0
  • Mehmet Eroğlu:
    Burada bile rahatsız olan var orda olmuş çok mu! 173 49 Yanıtla
    Emin Ceylan:
    behey zavallı ismine bak sevdiğine bak utanmıyor musun senin gerçek ismin bu mu bu ise önce bu ismini değiştir Allah seveni sevdiği ile haşr etsin sen de amin de 0 0
  • Mesut Kaya:
    Avrupa'nın rahatsız olduğu Atatürk'ten içimizdeki bazıları da rahatsız oluyor Ne tesadüf 153 53 Yanıtla
  • sezai duran:
    Mustafa zamanında onların yedi sülalesini halletti biliyorlar kuyruk bölgeleri acıyor hartttttttt 145 32 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Ha ha ha! Harbiden ne günlerdi. Hiç unutmam bütün Avrupa korkudan birbirlerine sarılıp ağlamışlardı! 0 0
    İshak Klein:
    Mustafa?.. asker arkadaşın mı Mustafa?.. Saygısız şey.. 0 0
  • Kemsl:
    Neden peki? çünkü Avrupa feto ile beraber Atatürkçülüğü bitirmek istemişti fakat başarılı olamadılar. şimdi tekrardan güçlenmesini istemiyorlar 121 23 Yanıtla
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