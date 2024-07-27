Avrupa Esnaflar Derneği Başkanı'ndan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı'na Döner Kebap Tepkisi - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Esnaflar Derneği Başkanı'ndan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı'na Döner Kebap Tepkisi

Avrupa Esnaflar Derneği Başkanı\'ndan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı\'na Döner Kebap Tepkisi

Avrupa Esnaflar İmalatçı ve Dönerciler Derneği Başkanı Ebubekir Kaynar, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in döner kebap ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özdemir'in dönerin Alman yemeği olduğunu iddia etmesini eleştiren Kaynar, bu durumu Türkiye'ye düşmanlık olarak nitelendirdi. Kaynar, dönerin Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği bir lezzet olduğunu ve bu gerçeği değiştirmeye yönelik her türlü girişimin tarihsel ve kültürel gerçeklere aykırı olduğunu belirtti.

27.07.2024 14:54  Güncelleme: 14:59
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Avrupa Esnaflar İmalatçı ve Dönerciler Derneği Başkanı Ebubekir Kaynar, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in döner kebap ile ilgili yaptığı son açıklamalara sert tepki gösterdi. Kaynar, Özdemir'in döner kebabın Alman yemeği olduğunu savunmasını, Türkiye'ye düşmanlık olarak nitelendirdi ve Özdemir'in açıklamalarını eleştirdi.

Ebubekir Kaynar, açıklamasında şunları söyledi: "2008 yılında Türk dönerini tanıtırken bugün dönerin Almanya'ya ait olduğunu iddia eden Cem Özdemir, adeta Alzheimer olmuş gibi hareket ediyor. Bu tür açıklamalar, başkalarının maşası olduğunun göstergesidir. Türk döneri, tüm dünyada Türkiye'ye ait bir lezzet olarak tanınmaktadır ve dönercilik, önemli bir meslek haline gelmiştir. Dönerin Almanya'ya ait olduğunu söylemek, ahmaklıktan başka bir şey değildir."

Kaynar, Özdemir'in bu açıklamayı gündeme gelmek ve Türk düşmanlığını göstermek amacıyla yaptığını ileri sürdü. "Bu tür iddialar, sadece Türkiye'ye zarar vermek ve Türk kültürünü küçümsemek için yapılan kasıtlı girişimlerdir. Döner, Türkiye'nin gastronomik mirasının önemli bir parçasıdır ve bu gerçeği kimse değiştiremez."

Avrupa Esnaflar Derneği Başkanı'ndan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı'na Döner Kebap Tepkisi

Ebubekir Kaynar, dönerin Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği eşsiz bir lezzet olduğunu vurgulayarak, "Döner, bizim kültürümüzün ve mutfak sanatımızın bir parçasıdır. Bu lezzetin kökenini değiştirmeye yönelik her türlü girişim, tarihsel ve kültürel gerçeklere aykırıdır. Almanya'daki dönerciler, bu lezzeti Avrupa'ya taşıyan Türk girişimcilerin başarısını temsil etmektedir," dedi.

Kaynar, Cem Özdemir'in Yeşiller Partisi'nde Eş Başkan olarak görev yaptığı dönemde, ekmek arası döner kebabın 5,00 Euro olarak satıldığını, ancak Özdemir'in Almanya Gıda ve Tarım Bakanı olduktan sonra bu fiyatın 15,00 Euro'ya yükseldiğini belirtti. "Bu durum, 5 kişilik bir ailenin içeceklerle birlikte 100,00 Euro ödemek zorunda kalmasına neden oluyor," diyen Kaynar, dönerin sadece kültürel değil, ekonomik bir mesele haline de geldiğini vurguladı.

Döner terimi, "dönmek" (İngilizce'de "turning") fiilinden geliyor ve Yunanistan'da "gyros" olarak tanınıyor. Ancak Avrupalıların çoğu döneri "Türk Döner Kebap" olarak biliyor. Ateşte pişirilen her türlü et için döner tabiri kullanılıyor. Döner, ateşte dönen etlerin ince dilimler halinde kesilerek servis edilmesiyle biliniyor ve bu geleneksel yöntem, Türk mutfağının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Son olarak Kaynar, Türk dönerinin uluslararası alanda tanınan ve sevilen bir yiyecek olduğunu belirtti ve Almanya'daki tüm dönercilere destek çağrısında bulundu.

Kaynar, "Dönerciler olarak bir araya gelmeli ve kültürümüzü savunmalıyız. Dönerin Türk mutfağının önemli bir temsilcisi olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye, Almanya, Kaynar, Gastronomi, Uluslararası İlişkiler, Advertorial Bülten, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Esnaflar Derneği Başkanı'ndan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı'na Döner Kebap Tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Esnaflar Derneği Başkanı'ndan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı'na Döner Kebap Tepkisi - Son Dakika
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