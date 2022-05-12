Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik' - Son Dakika
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Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'

12.05.2022 18:00
Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'

Bilim insanları, galaksimizdeki 'çığır açıcı' olarak tanımladıkları bu keşfin beklendiği gibi süper kütleli karadelik olduğunu duyurdu. Galaksimizde bulunan süper kütleli karadelik ilk kez görüntülendi.

Avrupa Güney Gözlemevi, gezegenimizin de bulunduğu Samanyolu Galaksisi merkezinde yer alan süper kütleli karadeliğin fotoğrafı ilk kez paylaştı.

Bilim insanları, galaksimizdeki 'çığır açıcı' olarak tanımladıkları keşfin beklendiği gibi süper kütleli karadelik olduğunu açıkladı. Galaksimizdeki süper kütleli karadelik ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Avrupa Güney Gözlemevi ilk kez paylaştı: Samanyolu Galaksisi merkezindeki süper kütleli 'Karadelik'

Galaksimizde bulunan ve bugün ilk görüntüsü yayımlanan süper kütleli karadelik, 1974 yılında keşfedilen ve Dünya'ya 27 bin ışık yılı uzaklıkta olan Sagittarius A* isimli karadelik idi. İlk kez görüntülenen Sagittarius A*, Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip.

FOTOĞRAF İÇİN 8 RADYO GÖZLEMEVİ BİR ARAYA GELDİ

Görüntü, toplamda sekiz radyo gözlemevinin bir araya gelerek 'Dünya boyutlarında' tek bir sanal teleskop olan Olay Ufku Teleskobu (EHT) tarafından elde edildi. Görüntüde ortada yer alan siyah bölge 'gölge' olarak adlandırılırken, etrafındaki yüzük benzeri parlak yapı gazlardan oluşuyor.

GÜNEŞTEN 4 MİLYON KAT DAHA BÜYÜK

Olay Ufku Teleskobu'yla (EHT) yakalanan görüntü, yine aynı teleskopla yakalanan Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliği andırıyor. Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğinin Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük olduğu da biliniyor.

Buna karşın Samanyolu'ndaki kara delik, ilk kara delik fotoğrafı olan M87*'den bin kez daha küçük ve daha hafif olsa da iki kara delik önemli biçimde benzer görünüyor.

Avrupa Güney Gözlemevi ilk kez paylaştı: Samanyolu Galaksisi merkezindeki süper kütleli 'Karadelik'
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Samanyolu, Radyo, Güneş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik' - Son Dakika
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