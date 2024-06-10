Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sonrası Euro Değer Kaybetti

Dünya

Avrupa Birliği’nin çoğu üyesinin ortak para birimi olan euro, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasaların ilk açıldığı Asya’da euro, Amerikan dolarına karşı yüzde 0,3 değer kaybederek 1,0764 seviyesine geriledi.

Avrupa Parlamentosu’nda sağ partilerin büyük bir zafer elde etmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim kararı açıklamasının ardından euronun gerilediği görüldü.

Sandık çıkış anketlerine göre Avrupa Parlamentosu’nda aşırı sağdaki Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik’in (RN) birinci gelmesi, Macron’un riskli bir karar alarak parlamentoyu feshetmesine yol açtı.

Reuters haber ajansına konuşan Almanya merkezli yatırım bankası Berenberg’den baş ekonomist Holger Schmieding, Macron’un seçmi kaybetmesi durumunda ulusal politikalarda söz söyleme hakkının kalmayacağını, bunun da piyasalar için kötü haber olduğunu dile getirdi.

Singapur Bankası’ndan baş ekonomist Mansoor Mohi-Uddin ise, “Fransa’daki erken seçimlerde aşırı sağın kazanması yakın vadede euro’nun baskı altında kalmasına yol açar” dedi.

Ancak Mohi-Uddin’e göre asıl belirleyici ABD’den gelecek veriler olacak.

Euro bölgesinden 50 şirketin oluşturduğu EuroSTOXX 50 endeksinin vadelileri yüzde 0,4 düştü.

Avrupa piyasaları açıldığında hükümet tahvillerinin ve hisse senedi piyasalarının nasıl bir seyir izlediği risk algısına dair fikir verecek.

Euro bölgesine karşı tepkili bir politika izleyen partilerin seçimlerde büyük kazanımlar elde etmesi, birlikteki politikaların nasıl oluşturulacağına dair soru işaretleri yarattı.

Her ne kadar analistler, Fransa’nın 30 Haziran’da erken seçime gidecek olmasının piyasalar için bir belirsizlik olduğunu vurgulasa da çoğu zaman Avrupa Parlamentosu seçimlerinin iç politikada yansımasının olmadığına dikkati çekiyor.

Bunun sebepleri arasında farklı seçim sistemleri ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin protesto oylarını daha çok toplaması gösteriliyor.

Avrupa Merkez Bankası, geçen hafta son beş yıldır ilk defa faiz düşürdü. Euro ise dolara karşı bu yılın başından beri yüzde 2,5 değer kaybetti.

Fed’in faiz kararı bu hafta

Diğer yandan piyasalar için bu haftanın en önemli gelişmesi Amerikan Merkez Bankası Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı olacak.

Fed’in faizi şu anki seviyesi olan yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tutması bekleniyor.

ABD’deki bu faiz seviyesi, son 23 yılın en yüksek değeri.

Fed yetkilileri, enflasyonu kontrol altına almak için faizi de yüksek tutuyor.

Bu Amerikan ekonomisinin soğumasına neden olsa da Fed yetkililerinden gelen açıklamalar bir süre daha faizi yüksek tutmak yönünde.

Bu haftaki kararın en önemli tarafı, yetkililerin yılın geri kalanına dair faiz seviyesi öngörülerini öğrenmek olacak.

Fed’in ilk faiz indirimine Eylül ayından önce gitmesi beklenmiyor.

Analistlerin bu yıl gerçekleşecek faiz indirimi tahminleri 0 ve 3 arasında değişiyor.