Milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" hayatını kaybetti - Son Dakika
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Milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" hayatını kaybetti

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Avustralya'da 1954'ten beri kan vererek 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok bağış yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında hayatını kaybetti.

03.03.2025 14:54
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Avustralya'da hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" lakaplı James Harrison, 88 yaşında hayatını kaybetti.

HUZUREVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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1173 KEZ BAĞIŞTA BULUNDU

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

Milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" hayatını kaybetti
Kaynak: AA

İnsan Hakları, Avustralya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran 'Altın Kollu Adam' hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mossi :
    adamdada bi hacı hoca tipi var:)allah rahmet etsin. 55 4 Yanıtla
  • Nazife:
    Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın. 43 4 Yanıtla
  • 81855655As:
    İnancı ne olursa olsun.Allah rahmet ve mağfiret eylesin. 31 3 Yanıtla
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