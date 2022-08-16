Bu nasıl doktorluk! 5 yıl önce astım teşhisi konulan çocuğun boğazından plastik oyuncak çıktı

Avustralya'da sekiz yaşında olan Marley Enjakovic, öksürük ve nefes alma güçlüğü şikayetinden doktora başvurdu. Çocuğun muayene edilmesiyle astım teşhisi konuldu. Ancak durumlar beklendiği gibi gitmedi.

NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDU

Marley'in aralık ayında öksürüğü o kadar kötüleşti ki nefes almakta zorlandı ve hastaneye kaldırıldı. Cerrahlar tekrardan muayene ederek boğazına sıkışmış bir oyuncak buldu. Ardında Marley yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Çok az kelime bilen çocuk hava yolunun onarılması için ameliyat olmadan önce Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesin'den hemşire ile konuştu. Hemşire boğazına takılan plastik parçasının nasıl bir his olduğunu sorduğunda "hiçbir şey" cevabını verdi.

"SAATLERCE ÖKSÜRMESİ BENİ KORKUTUYORDU"

Marley'nin annesi Skye, oğlunun yemek yerken öksürük nöbetleri geçirdiğini ancak zaman geçtikçe saatlerce öksürdüğünü ve ve bu durumun onu korkutmaya başladığını söyledi.

ASTIM TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Skye, "Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar bize astım olduğunu söyledi. Ancak öksürüğün yiyecek ve içeceklerin de tetiklemesi nedeniyle daha fazla olduğunu belirtti" dedi.

"NİHAYET BİR CEVAP ALDIM"

Marley'in annesi Skye "Kesinlikle şok oldum. Ama aynı zamanda gerçekten rahatladım, dürüst olmak gerekirse, çünkü bunca yılın sonunda nihayet bir cevabım vardı" dedi. Marley Enjakovic doktorların başarılı müdahalesiyle nefes almasına engel olan oyuncaktan kurtuldu.