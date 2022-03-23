Avustralya, Rusya ve Çin'in uzaydaki tehdidine karşı yeni "Uzay Komutanlığı" oluşturdu - Son Dakika
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BBC

Avustralya, Rusya ve Çin'in uzaydaki tehdidine karşı yeni "Uzay Komutanlığı" oluşturdu

23.03.2022 08:13
Avustralya, Rusya ve Çin'in uzaydaki tehdidine karşı yeni "Uzay Komutanlığı" oluşturdu

Avustralya, yeni oluşturduğu Uzay Komutanlığı'nın (Space Command) Rusya ve Çin'in "hırslarına ve oluşturduğu tehdide karşı koymayı hedeflediğini" duyurdu.

Avustralya, Rusya ve Çin'in "hırslarına" karşı koymayı hedefleyen ve uzaya odaklanan yeni bir savunma ajansı kurduğunu açıkladı.

Savunma Bakanı Peter Dutton, Savunma Uzay Komutanlığı'nın (Space Command), Avustralya'nın uzaydaki konumunu garanti altına alacağını söyledi.

Uzay Komutanlığı'nın başına geçecek olan Hava Tümgenerali Cath Roberts, "Avustralya'nın Pekin ve Moskova'nın faaliyetlerine karşı koyamaması ihtimalinin kendisini çok korkuttuğunu" söyledi.

ABD, Rusya ve Çin'in, uzayda bir uyduyu yok etme kapasitesine sahip silah denemeleri yaptığı tahmin ediliyor.

Roberts, "Çin uydusunun teorik olarak Avustralya'nın Ulusal Yayın Ağı'nı yok edebileceğini" söyledi. ABD ile çok yakın çalıştıklarını ancak kendi başlarına tehditlere karşı koyabilmeleri gerektiğini söyledi:

"Bir noktaya kadar ABD'ye güvenebiliriz ama kapasitemizi artırmalı ve tehditlere karşı kendi başımıza mücadele edebilmeliyiz."

Roberts'ın görevleri arasında Avustralyalıların "uzaydaki tehditler konusunda ulusal bilinç geliştirmesini sağlamak" da var.

Savunma Bakanı Dutton da ajansın ilk aşamada küçük çaplı olacağını ancak ülkenin gelecekte bir "Uzay Gücü"ne sahip olması gerektiğini söyledi. ABD, 2019'da "Uzay Gücü" girişimini başlatmıştı.

Dutton, "Uzayı paylaşılacak değil kendilerine mal edilecek bir bölge olarak gören ülkeleri" de eleştirdi. Uzayın bu yüzyıl öneminin çok daha artacağını; ulusların yeni bir çatışma alanı olmaması için çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Oluşturulan ajansın elemanları Avustralya'nın kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşacak; ayrıca paralı askerler de işe alınabilecek.

Avustralya bu planları gelecek yıl açıklamış; Uzay Komutanlığı'nın hava kuvvetlerine bağlı olacağını söylemişti.

2019'da ABD ile birlikte İngiltere de Uzay Komutanlığı Askeri Merkezi'ni açmıştı.

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Son Dakika Dünya Avustralya, Rusya ve Çin'in uzaydaki tehdidine karşı yeni 'Uzay Komutanlığı' oluşturdu - Son Dakika

BBC

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