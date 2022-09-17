Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın

Avustralya'daki cenaze töreninde daha önce eşi benzerine rastlanmayan anlar yaşandı. Kansere yakalanan Michelle Neuman isimli bir kadın tıbbi tedavilerin ardından hayatını kaybetti. Hastalıkla mücadele eden kadının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

KENDİ CENAZESİNE MESAJ GÖNDERDİ

Cenaze töreninde Neumann'ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri ilginç bir sürprizle karşılaştı. Michelle Neumann kendi cenazesinde verdiği mesajla herkesi gülümsetmeyi başardı.

"SİZİ İZLİYORUM"

Cenaze töreni sırasında kalabalığın üzerinden bir uçak geçti ve uçağın kuyruğunda Neumann'ın sevenlerine yaptığı son şakayı içeren cümleler yer alıyordu. Sevenlerinin yaşam sevinciyle dolu olduğunu ifade eden Neumann pankartta, "Sizi izliyorum. Daha çok ağlayın" cümlelerini tercih etti.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Cenaze törenindeki pankartın geçmesiyle birlikte Neumann'ın sevenleri kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken duruma eğlenceli bir şekilde yaklaşmayı başardıklarını söyledi.