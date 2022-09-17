Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın

17.09.2022 19:57
Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın

Kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden 63 yaşındaki Avustralyalı kadın, önceden hazırlanan bir organizasyonla kendi cenazesine mesaj gönderdi. Mesajda, "Sizi izliyorum. Daha çok ağlayın" cümleleri vardı.

Avustralya'daki cenaze töreninde daha önce eşi benzerine rastlanmayan anlar yaşandı. Kansere yakalanan Michelle Neuman isimli bir kadın tıbbi tedavilerin ardından hayatını kaybetti. Hastalıkla mücadele eden kadının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

KENDİ CENAZESİNE MESAJ GÖNDERDİ

Cenaze töreninde Neumann'ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri ilginç bir sürprizle karşılaştı. Michelle Neumann kendi cenazesinde verdiği mesajla herkesi gülümsetmeyi başardı.

"SİZİ İZLİYORUM"

Cenaze töreni sırasında kalabalığın üzerinden bir uçak geçti ve uçağın kuyruğunda Neumann'ın sevenlerine yaptığı son şakayı içeren cümleler yer alıyordu. Sevenlerinin yaşam sevinciyle dolu olduğunu ifade eden Neumann pankartta, "Sizi izliyorum. Daha çok ağlayın" cümlelerini tercih etti.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Cenaze törenindeki pankartın geçmesiyle birlikte Neumann'ın sevenleri kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken duruma eğlenceli bir şekilde yaklaşmayı başardıklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Avustralya'ya Bahar Geldi Avustralya'ya Bahar Geldi 380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu 380 milyon yaşında! Dünyanın en eski kalbi bulundu

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın
19:31 Sedat Peker'e tehdit videoları çekiyordu! İstanbul'da suikaste uğradı
19:26 Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi
19:13 Kasımpaşa konuk olduğu Ümraniyespor'u devirdi
19:10 Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu
18:58 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal eden satıcılara 300 bin liraya kadar ceza verilecek
18:49 Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı
17:39 Hull City'den üst üste dördüncü mağlubiyet! Artık küme düşme hattındalar
17:23 Rennes maçında direğe çaparak sakatlanan Fenerbahçeli Luan Peres, Alanyaspor maçında oynayamayacak
17:19 Türkiye NATO'dan çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Şanghay Beşlisi'ne üye olmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 20:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement