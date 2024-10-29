Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı Tebriği - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı Tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'den Türkiye\'ye Cumhuriyet Bayramı Tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mektubu gönderdi. Mektupta Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir ülke haline geldiğini belirten Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin yüksek seviyede olduğunu ve 'Bir millet, iki devlet' ilkesine dayanan stratejik ortaklığın daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

29.10.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2. yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer tüm açılardan güçlü, istikrarlı, uluslararası arenada da yüksek itibar kazanmış, küresel konularda söz sahibi bir ülke olarak adım atmıştır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, "Gururla belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2. yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer tüm açılardan güçlü, istikrarlı, uluslararası arenada da yüksek itibar kazanmış, küresel konularda söz sahibi bir ülke olarak adım atmıştır. Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek seviyede olmasından ve sarsılmaz kardeşliğimizden gurur duyuyoruz. Dinamik ve aktif bir şekilde gelişen, bölgesel iş birliğinin omurgasını oluşturan devletlerarası ilişkilerimiz bölgede kalkınmaya, barışa ve güvenliğe büyük katkılar sunmakta ve tüm Avrasya için de önemli bir rol oynamaktadır. Ortak tarihimizden, zengin milli-manevi değerlerimizden güç alan Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığının 'Bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda daha da güçlenerek derinleşeceğine inanıyorum. Bu anlamlı günde size sağlıklı, mutlu bir yaşam ve görevinizde başarılar, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkına da daima huzur ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Bayramı, Dış Politika, İlham Aliyev, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı Tebriği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:41:30. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı Tebriği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.