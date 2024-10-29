Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı

Dünya

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, müttefik ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bu muhterem günde, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesinde canlarını feda eden şehit ve gazilerin saygıyla anıldığı kaydedildi.

Mesajda, "Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda bölgede ve uluslararası düzeyde tekrarı olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır" ifadesi yer aldı.