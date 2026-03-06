Azerbaycan ikna olmuyor! İran\'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptığı açıklamada İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının tahliye edildiğini duyurdu. Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinde ve Tebriz'deki başkonsolosluğunda görev yapan personelin güvenlik gerekçesiyle ülkeden çıkarıldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Bakü yönetimi, İran'a ait dört insansız hava aracının Azerbaycan sınırını geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde dört kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurmuştu.

İran ise söz konusu İHA saldırısı iddiasını reddetti ve Azerbaycan'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini açıkladı.