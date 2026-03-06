Azerbaycan ikna olmuyor! İran\'la tüm ilişkilerini kestiler

İran ile drone saldırıları nedeniyle kriz yaşayan Azerbaycan, güvenlik endişeleri nedeniyle İran'daki diplomatik personelini geri çekme kararı aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptığı açıklamada İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının tahliye edildiğini duyurdu. Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinde ve Tebriz'deki başkonsolosluğunda görev yapan personelin güvenlik gerekçesiyle ülkeden çıkarıldığını söyledi.
Tahliye kararının, diplomatik personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.
Bakü yönetimi, İran'a ait dört insansız hava aracının Azerbaycan sınırını geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde dört kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurmuştu.
İran ise söz konusu İHA saldırısı iddiasını reddetti ve Azerbaycan'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini açıkladı.
