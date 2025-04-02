Baba Vanga'nın 2025 kehaneti gerçek oldu - Son Dakika
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Dünya

Baba Vanga'nın 2025 kehaneti gerçek oldu

Baba Vanga\'nın 2025 kehaneti gerçek oldu

Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 kehaneti gerçek oldu. Bu yıl için öne sürdüğü deprem kehaneti Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki 7,7 ve 6,4'lük iki depremle gerçekleşen Baba Vanga, 2025 için Avrupa'da bir savaş çıkması ve dünya çapında bir ekonomik felaket yaşanması öngörüsünde de bulunmuştu.

02.04.2025 11:39
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Gerçek adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, çocukken yaşadığı bir kaza sonucu görme yetisini kaybetmiş fakat "geleceği görmek" gibi yeni yetiler kazanmıştı. 1996 yılında vefat etmesine rağmen mistik şifacı, 11 Eylül saldırılarını, Prenses Diana'nın ölümünü ve Çin'in yükselişi de dahil olmak üzere gerçekleşen büyük dünya olaylarını öngörmüştü.

"İNSANLIĞIN ÇÖKÜŞÜ 2025 YILINDA BAŞLAYACAK"

Vanga'nın 2025'e dair diğer öngörüleri arasında Avrupa'da bir savaş çıkması ve dünya çapında bir ekonomik felaket yaşanması da yer alıyordu. Ayrıca insanlığın çöküşünün 2025 yılında başlayacağını ve çeşitli raporlara göre dünyanın resmi olarak 5079 yılında sona ereceğini iddia etti.

MYANMAR'I YERLE BİR EDEN 7,7'LİK DEPREM

Baba Vanga'nın 2025 için öne sürdüğü kehanetleri arasında deprem felaketi gerçek oldu. 28 Mart'ta Asya ülkeleri Myanmar ve Tayland'ı etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçılar bölgede panik yarattı. Çok sayıda bina yıkılırken resmi verilere göre ise binlerce insan yaşamını yitirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken çok sayıda insanın da enkaz altında kaldığı belirtildi.

TONGA 7,1 İLE SALLANDI

Depremler bununla da kalmadı. Okyanusya ülkesi Tonga da 7,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve Pasifik Adası ülkesi için tsunami uyarısı verildi.

BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ

2025: Avrupa'daki yıkıcı savaş kıtanın nüfusunu azaltacak.

2028: İnsanlar enerji kaynağı olarak Venüs'ü keşfedecek.

2033: Kutuplardaki buzlar eriyecek ve su seviyesi çok yükselecek.

2076: Komünizm dünya geneline yayılacak.

2130: İnsanlar uzaylılarla iletişime geçecek.

2170: Kuraklık dünyayı mahvedecek.

3005: Dünya, Mars üzerindekilerle savaşacak.

3797: Yaşanmaz olduğu için insanlar Dünya'yı terk edecek.

5079: Dünyanın sonu gelecek.

Güneydoğu Asya, Baba Vanga, Myanmar, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baba Vanga'nın 2025 kehaneti gerçek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Haktan Çalışkan:
    kimse Allahtan başka ne olacağını bilemez 46 6 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    3150 CEHAPE hala muhalefet 34 11 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    bunları bilmek için kâhin olmaya gerek yokki 24 2 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    gelecekten ve gayıptan haber vermek sadece Allah bilir. 19 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Baba Vanga'da yememiş içmemiş sadece kehanette bulunmuş. 16 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Peki chp o zaman hala aynımı olacak 7 2 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    bir şeyi unutmuş 5078 de CeHaPe hala muhalefette kalacak :) 5 2 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    kadina sorsan venusu bilmez 4 1 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Maraş depreminde 54 bine yakın vatandaşımız vefat etti .Mynamar depreminde 2700 ayrıca güneydoğu asya ülkesidir Avrupa değil doğru haber yapın 2 0 Yanıtla
  • trgyky1978:
    Gaybı Allah'tan başkası bilemez insanlar sallarlar arasına tutar bu geleceği görmek değil sadece sallamaktir 2 0 Yanıtla
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