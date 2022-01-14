Japonya'da, ölen babasının maaşını alabilmek için yaklaşık 4 ay boyunca cesedini evinde saklayan kadın tutuklandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 76 yaşındaki babası ile birlikte yaşayan 46 yaşındaki Hiromi Şiratori'nin komşuları, yaşlı adamı uzun süre göremeyince durumdan şüphelendi.
Olayın polise bildirilmesinin ardından 11 Ocak'ta eve giden güvenlik güçleri ve sosyal hizmet uzmanları, Shiratori'nin babasının cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifadesinde babasının Eylül 2021'de öldüğünü söyledi. Şahsın, babasının emekli maaşını almayı sürdürmek için ölüm haberini yerel otoritelere bildirmediğini itiraf ettiği de öğrenildi.
Şüphelinin babasının kesin ölüm tarihini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı - Son Dakika Dünya