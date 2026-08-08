BAE'den İran'a Füze Saldırısına Kınama - Son Dakika
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BAE'den İran'a Füze Saldırısına Kınama

BAE\'den İran\'a Füze Saldırısına Kınama
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BAE, İran'ın ADNOC gemisine düzenlediği füze saldırısını kınadı ve korsanlık olarak nitelendirdi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ADNOC'a bağlı bir gemiye İran tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırıda yaralanan olmadığını belirterek, İran Devrim Muhafızları'nın eylemlerini 'korsanlık' olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklama ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) bağlantılı bir gemiye İran tarafından füzeyle düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlık, söz konusu saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini kaydetti. Açıklamada, bu saldırının seyrüsefer özgürlüğünün önemini teyit eden 2817 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı'nın ekonomik baskı veya şantaj aracı olarak kullanılmasının reddedildiği belirtilen açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu eylemleri korsanlık teşkil etmekte olup, bölge istikrarı, halkları ve küresel enerji güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

BAE, İran'ın saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek, tüm düşmanlıkların derhal sona erdirilmesine yönelik tam bağlılık gösterilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca bölgesel güvenliğin korunması ve küresel ekonomi ile ticaretin istikrarının sürdürülmesi için Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz olarak yeniden açılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Denizcilik, Güvenlik, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE'den İran'a Füze Saldırısına Kınama - Son Dakika

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