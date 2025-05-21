BAE, Gazze\'ye Yardım İçin İsrail ile Anlaştı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'ye insani yardımlarını ulaştırmaya başlamak için İsrail ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonda görüştü. Görüşmede, ilk etapta Gazze'ye yaklaşık 15 bin sivilin gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla BAE'den acil insani yardım ulaştırılmaya başlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Taraflar, yeniden ateşkes anlaşmasına varılması, ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki bölgesel ve uluslararası çabaları ele aldı. Anlaşma ayrıca Gazze'deki fırınların işletilmesi için gereken temel malzemelerin yanı sıra çocuklara yönelik temel ihtiyaçların sağlanmasını ve bu malzemelerin sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli olarak temin edilmesini de içeriyor.