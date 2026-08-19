BAE, İran'a Ticaret Ambargosu Uyguladı - Son Dakika
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BAE, İran'a Ticaret Ambargosu Uyguladı

BAE, İran\'a Ticaret Ambargosu Uyguladı
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BAE, İran'dan fırlatıldığı öne sürülen füzeler nedeniyle tüm ticaret işlemlerini durdurdu.

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ülkeye iki balistik füze fırlatıldığını öne sürerek Tahran'la tüm ticari ve mali işlemleri süresiz olarak durdurdu. İran suçlamayı reddetti.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "bölgede barış ve güvenliği tehdit eden gerilimler" nedeniyle İran'a yönelik süresiz ticaret ambargosu kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, "İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve mali işlemler bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Karar, BAE Savunma Bakanlığı'nın İran'dan fırlatıldığını belirttiği iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini açıklamasının ardından geldi. Bakanlığa göre, füzelerden biri BAE kara sularının dışına, diğeri ise ülkenin kara sularına düştü.

BAE Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, füzelerin "deniz trafiğini hedef aldığını" öne sürerek, BAE'nin ve bölgedeki deniz ulaşımının güvenliğini tehdit eden girişimlere karşılık verileceğini bildirdi. BAE'nin kararı, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakei ise BAE'nin suçlamasını "temelsiz" olarak nitelendirdi. Bakei, olayın ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş sırasında gerçekleştirilen bir "sahte bayrak operasyonu" olabileceğini savundu. Bakei, BAE'nin suçlamasının "iyi komşuluk ilkesiyle çeliştiğini" belirterek, bölge ülkelerine Tahran'a yönelik temelsiz iddialardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE, İran'a Ticaret Ambargosu Uyguladı - Son Dakika

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