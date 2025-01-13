Bakan Bayraktar\'dan IRENA Genel Kurulu\'nda Enerji Dönüşüm Vizyonu

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15'inci Genel Kurulu'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA 15'inci Genel Kurulu'nda 'Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları' başlıklı panele katıldı. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, panelde Türkiye'nin enerji dönüşümü vizyonunu paylaştıklarını belirtti. Türkiye olarak 2053 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda kapsamlı bir enerji dönüşüm stratejisi yürüttüklerini kaydeden Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırıyor, enerji verimliliğini geliştiriyor, nükleer enerjiye ve yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. Ayrıca bu dönüşümü gerçekleştirmemizi mümkün kılacak güçlü bir şebeke için 'yeşil şebeke' yatırımlarını hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güçlü adımlar atmaya devam ettiğini vurgulayarak, "2035'e kadar güneş ve rüzgar kapasitemizi 120 GW'a çıkaracak, enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltarak 100 milyon ton emisyon salımının önüne geçeceğiz. Nükleer kapasitemizi ise 2035'te 20 GW'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte artan enerji talebini karşılamak, yüksek ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve enerji projeleri için gerekli finansmanı sağlamak gibi önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak bu zorlukları aşmak için reformlar ve yatırımlarla güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.