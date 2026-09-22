Bakan Bayraktar New York'ta enerji projelerini anlattı, DEİK-CNI mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar New York'ta enerji projelerini anlattı, DEİK-CNI mutabakatı imzalandı

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Bakan Bayraktar New York\'ta enerji projelerini anlattı, DEİK-CNI mutabakatı imzalandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta iş dünyası ve yatırımcılarla bir araya geldi. Görüşmede enerji politikaları ele alındı; DEİK ile Brezilya CNI arasında COP31 süreçleri kapsamında iklim ve sürdürülebilirlik alanında mutabakat zaptı imzalandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin New York kentinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında farklı sektörlerden iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güçlü altyapısını, gelişmiş enerji piyasasını ve stratejik konumuyla bölgesel enerji ticaretinde üstlendiği rolü değerlendirdiklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin New York kentinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Sanal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, farklı sektörlerden iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmede Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen enerji politikalarının; arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi ekseninde ele alındığını kaydeden Bayraktar, "Yenilenebilir enerji, nükleer, doğal gaz ve petrol aramacılığı, kritik mineraller ile enerji altyapılarında hayata geçirdiğimiz projeleri ve yatırımcılara sunduğumuz fırsatları paylaştık. Türkiye'nin güçlü altyapısını, gelişmiş enerji piyasasını ve stratejik konumuyla bölgesel enerji ticaretinde üstlendiği rolü değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

DEİK İLE CNI ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Toplantının ardından DEİK ile Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu (CNI) arasında COP31 ve sonraki COP süreçleri kapsamında iklim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki kurumsal iş birliğini güçlendirmeye yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmaya ilişkin temennilerini dile getiren Bakan Bayraktar, "Mutabakat Zaptı'nın taraflar için hayırlı olmasını diliyor; toplantının uluslararası sermaye, teknoloji ve finansman imkanlarını somut projelere dönüştürecek yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakan Bayraktar New York'ta enerji projelerini anlattı, DEİK-CNI mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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