Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde Fransa'ya yaptığı çağrının ardından Fransız Dış İstihbarat Birimi Genel Müdürü Nicolas Lerner, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye'de tutuklanan Fransa vatandaşlarının, ülkeye geri alınması konusundaki sessizliğini korudu.

15.01.2025 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız Le Monde gazetesine mülakat veren Fransız Dış İstihbarat Birimi Genel Müdürü (DGSE) Nicolas Lerner, Fransa'nın terörle mücadeledeki tutumuna ve terör örgütü DEAŞ'a ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Lerner, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilgiye uğratıldığını ancak özellikle Suriye çölünde terör faaliyetlerinin devam ettiğini savundu.

"SURİYE'DE TERÖR KONUSUNDA 3 MESELE VAR"

Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör konusunda 3 meselenin bulunduğunu vurgulayan Lerner, bunlardan ilkinin hakkında adli işlemler olan ve Suriye'nin kuzeybatısında serbestçe gezen yaklaşık 100 kişilik Fransız "cihatçı grup" olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü

FRANSIZ VATANDAŞLARININ GERİ ALINMASI KONUSUNDA SESSİZ KALDI

"İkinci mesele, terörle mücadelede sadık ve etkili ortaklar olmaya devam eden Kürt güçlerinin elinde bulunan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız tutuklu kadınlar ve erkekler, yüzlerce yetişkin ve bir o kadar da çocuk." diyen Lerner, Suriye'de hapishanelerde tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarının geri alınması konusunda sessiz kaldı. Lerner, Suriye'deki yeni yönetimin terör grupları ve DEAŞ'la ilgili tutumunun, bir diğer mesele olduğuna işaret ederek, "Yeni rejimin, bu meseleye şimdiye kadar teşvik edici tutumları oldu. Bunu göz önünde bulundurmakla beraber, ona (yeni yönetime) karşı özellikle dikkatli ve talepkar olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"FRANSA 'MÜSLÜMAN MİLLETLERİN' TARİHİ ZALİMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

DAEŞ ve El Kaide gibi örgütlerin zayıfladığını gözlemlediğini belirten Lerner, "İslamcı terör, toplumlarımızın uzun vadeli karşılaşacağı bir tehdit. Bu nedenle hiçbir zaman silah bırakmadan, bu fenomenin mutasyonlarına ayak sağlama kapasitemiz olmalı." ifadesini kullandı. Son 10 yılda Fransa'nın "cihatçı terör" tarafından en fazla hedef alınan Batılı ülkesi olmasına değinen Lerner, bunun arkasında sömürge geçmişi nedeniyle Fransa'nın "Müslüman milletlerin" tarihi zalimi olarak görülmesi ve Paris'in temsil ettiği "özgürlük" modeli gibi farklı nedenlerin olduğunu savundu.

Bakan Fidan'ın çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü

BAKAN FİDAN FRANSA'YA SESLENMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan DEAŞ üyesi Fransızlara ilişkin, "Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Fidan\'ın \'DEAŞ\' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü
Kaynak: AA

Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Suriye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Kral. 9 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.