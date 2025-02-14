Bakan Fidan, Münih\'te Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan, görüşmede Suriye'nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Fidan ayrıca Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgemizde barışın tesisi için zorunlu olduğunu da kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna- Rusya Savaşı ile bağlantılı konular da ele alındı.