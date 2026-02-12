Bakan Işıkhan Nijeryalı Meslektaşıyla Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde Nijerya Çalışma ve İstihdamdan Sorumlu Devlet Bakanı Nkeiruka Onyejeochaile ile görüştü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahra Altı Afrika'daki en yakın ortaklarımızdan Nijerya'nın Çalışma ve İstihdamdan Sorumlu Devlet Bakanı Nkeiruka Onyejeochaile ile bir araya geldik. Gelecek süreçte başta çalışma hayatı, istihdam politikaları, iş gücü piyasalarının güçlendirilmesi ve sosyal koruma alanlarında tecrübe paylaşımımızı derinleştirmek için temaslarımızın önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.
