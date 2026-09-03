Bakan Kacır ABD'de G20 kapsamında 6 ülkeyle inovasyon iş birliğini ele aldı - Son Dakika
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Bakan Kacır ABD'de G20 kapsamında 6 ülkeyle inovasyon iş birliğini ele aldı

Bakan Kacır ABD\'de G20 kapsamında 6 ülkeyle inovasyon iş birliğini ele aldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında ABD, AB, Polonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Arjantin'den üst düzey yetkililerle görüştü. Görüşmelerde inovasyon, ileri teknolojiler ve dijital dönüşüm alanlarında iş birlikleri değerlendirildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de gerçekleşen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı kapsamında ABD, Avrupa Birliği, Polonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Arjantin'den üst düzey yetkililerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında ABD, Avrupa Birliği (AB), Polonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Arjantin'den üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde inovasyon, ileri teknolojiler, dijital dönüşüm alanlarında iş birlikleri değerlendirildi.

Konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında, ABD Ticaret Bakanı Sayın Howard Lutnick, Avrupa Komisyonu Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Sayın Henna Virkkunen, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Sayın Krzysztof Gawkowski, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Sayın Kim Jung-kwan, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Abdullah Alswaha, Arjantin İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Sekreteri Sayın Adriana Baravalle, ABD Gelecek Nesiller Özel Temsilcisi Sayın Charity Wallace bir araya geldik. Görüşmelerimizde inovasyon, ileri teknolojiler, dijital dönüşüm alanlarında iş birliğimizi değerlendirdik. Türkiye olarak, küresel inovasyon ekosisteminin daha kapsayıcı ve daha üretken hale gelmesi için uluslararası ortaklıkları güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Kacır ABD'de G20 kapsamında 6 ülkeyle inovasyon iş birliğini ele aldı - Son Dakika

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