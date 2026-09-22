Bakan Kacır ABD\'de HIT-30\'u anlattı, Amerikan şirketlerini Türkiye\'de üretmeye çağırdı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı'nda ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, "Amerikan şirketlerini Türkiye'de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Kacır, ABD temasları kapsamında New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19'uncu Türkiye Yatırım Konferansı marjında, Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda; Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarına sunduğu imkanlar, HIT-30 Yatırım Teşvik Programı ile üretimden Ar-Ge'ye, inovasyondan teknoloji girişimciliğine uzanan Türkiye'nin teknoloji ekosistemi kapsamlı şekilde ele alındı.

'TEKNOLOJİK YATIRIMLARIN KÜRESEL ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRME HEDEFİMİZİ PAYLAŞTIK'

Toplantının ardından sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19'uncu Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısında ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarına sunduğu imkanları, HIT-30 Yatırım Teşvik Programımızı ve üretimden Ar-Ge'ye, inovasyondan teknoloji girişimciliğine uzanan güçlü ekosistemimizi ele aldık. Türkiye'yi yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik yatırımların küresel çekim merkezleri haline getirme hedefimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

Geleceğin sanayi ve teknoloji altyapısına yönelik yatırımlara değinen Bakan Kacır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yarının teknolojilerine yönelik sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz. Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya'yı Avrupa'yla buluşturuyor. Amerikan şirketlerini Türkiye'de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz."