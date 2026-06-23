Bakanlar Londra\'da AK Parti Teşkilatıyla Buluştu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte AK Parti Londra Temsilciliğimizde teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla bir araya gelerek hasret giderdik. Birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlü tutan Türkiye'mizin vizyonunu yurt dışında da güçlü şekilde temsil eden tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.