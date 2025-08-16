Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika
Dünya

Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık\'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
16.08.2025 20:18
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'deki gelişmeler sonrası Türkiye'den toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını açıkladı. 2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından, Türkiye'den toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

8 AYDA 411 BİN KİŞİ SURİYE'YE DÖNDÜ

8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkesine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

SURİYELİLER DUYGULARINI ANLATTI

Öte yandan; İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde gönüllü geri dönüş işlemlerini yapan Suriyeliler, duygularını anlattı. Uzun yıllar kaldıkları Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirten Suriyeliler, kendi vatanlarına döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Türkiye, Suriye, Aralık, Yaşam, Dünya

Son Dakika Dünya Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı - Son Dakika
