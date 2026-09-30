Bakü\'de savunma sanayisi için dört kurum arasında eğitim mutabakatı imzalandı

TÜRKİYE ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla 'Savunma Sanayii Alanında Yükseköğretim, İnsan Yetiştirme, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı arasında kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza atıldı. İmzalanan 'Savunma Sanayii Alanında Yükseköğretim, İnsan Yetiştirme, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' ile iki ülkenin yükseköğretim kurumları ile savunma sanayisi kuruluşları arasında eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji ve nitelikli insan kaynağı alanlarında sürdürülebilir bir iş birliği modeli oluşturulması amaçlanıyor. İş birliği kapsamında Türkiye ve Azerbaycan'daki üniversiteler arasında lisans ve yüksek lisans, ilerleyen dönemde ise doktora düzeyinde ortak eğitim programlarının oluşturulması desteklenecek, savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli ihtisas alanları belirlenecek.

'ORTAK GELECEĞİN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLECEK'

YÖK Başkanı Erol Özvar, imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasında her alanda güçlenen iş birliğine yeni ve stratejik bir boyut kazandırdıklarını belirtti. Savunma sanayisinin artık yalnızca üretim kapasitesiyle değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Özvar; ileri teknoloji, bilimsel araştırma, inovasyon ve nitelikli insan kaynağının güçlü bir savunma sanayisinin temel unsurları olduğunu ifade etti. Yapay zekadan siber güvenliğe, havacılık ve uzay teknolojilerinden elektronik ve yeni nesil malzemelere kadar bir çok alanın savunma sanayisinin ayrılmaz parçası haline geldiğine işaret eden Özvar, savunma sanayisinde ortak geleceğin insan kaynağını birlikte yetiştireceklerini vurguladı.

'BİLGİ, TEKNOLOJİ VE ÜRETİME DÖNÜŞECEK'

Türkiye'de üniversiteler ile savunma sanayisi kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği modeli oluşturduklarını belirten Özvar, üniversitelerin bilimsel birikimi, araştırma altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile sektörün teknoloji ve üretim kapasitesi arasında güçlü bağlar kurulduğunu söyledi. Özvar, "Üniversitelerde üretilen bilgiyi savunma sanayisinde teknolojiye ve üretime dönüştüreceğiz. Sektörün ihtiyaçlarını üniversitelerimizin akademik kapasitesiyle buluşturacağız" dedi.

Mutabakatla Türkiye'de edinilen tecrübeyi Azerbaycan'la paylaşmanın ötesine geçmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özvar, iki ülkenin akademik ve teknolojik kapasitesini birlikte geliştirecek ortak ve sürdürülebilir bir model oluşturacaklarını belirtti. Özvar, bundan sonraki temel meselenin ortaya konulan iradeyi kısa sürede somut programlara ve uygulanabilir projelere dönüştürmek olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin bilim, teknoloji ve yükseköğretimde daha güçlü biçimde geleceğe taşınmasını hedeflediklerini dile getirdi.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYEN HAREKETLİLİĞİ ARTIRILACAK

Konuşmaların ardından mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakata Türkiye adına Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan adına ise Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev imza attı. Mutabakat kapsamında iki ülkenin üniversiteleri arasında akademik personel ve öğrenci değişimi desteklenecek. Değişimler dönemlik eğitim, kısa süreli kurs ve yaz stajı gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilecek. Akademisyenlerin davetli dersler vermesi, ortak eğitim programlarına katkı sağlaması, doktora tezlerinde ortak bilimsel danışmanlık yapması, ortak bilimsel yayınlar hazırlaması ve araştırma projelerinde birlikte çalışması teşvik edilecek. Öğrencilerin yurt dışında başarıyla tamamladıkları derslerin kredileri, önceden yapılacak öğrenim anlaşmaları doğrultusunda ek sınav gerekmeksizin tanınacak.

SAVUNMA SANAYİSİ KURULUŞLARINDA STAJ İMKANI

Türkiye ve Azerbaycan'daki öğrenciler ile genç uzmanların iki ülkenin savunma sanayisi kuruluşlarında üretim, diploma öncesi ve bilimsel araştırma stajları yapmaları desteklenecek. Staj yapılabilecek kuruluşlar, kontenjanlar ve çalışma alanları her yıl belirlenecek. Bitirme çalışmaları ve yüksek lisans tezlerinin de sanayi kuruluşlarının gerçek teknik sorunları doğrultusunda oluşturulması teşvik edilecek.

Ayrıca savunma sanayisi kuruluşlarında görev yapan mühendis, teknik ve yönetim personeli için sistem mühendisliği, teknoloji hazırlık seviyeleri, kalite ve konfigürasyon yönetimi, proje ve program yönetimi, test ve sertifikasyon ile savunma tedarikleri gibi alanlarda kısa süreli eğitim ve sertifika programları düzenlenebilecek.

ORTAK AR-GE VE TEKNOLOJİ PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK

İş birliği üniversiteler ve savunma sanayisi kuruluşlarının yanı sıra iki ülkenin teknoparklarını, teknoloji transfer ofislerini, kuluçka merkezlerini ve hızlandırıcılarını da kapsayacak. Taraflar ortak Ar-Ge projeleri geliştirebilecek, laboratuvar ve test altyapılarından karşılıklı yararlanabilecek. Startuplara yönelik programların yanı sıra ortak inovasyon yarışmaları, hackathonlar ve teknoloji festivalleri düzenlenebilecek. Çift kullanımlı teknolojilerin ticarileştirilmesi ve savunma sanayisine entegrasyonuna yönelik ortak mekanizmalar da değerlendirilecek.

Mutabakatın uygulanmasını koordine etmek üzere dört tarafın temsilcilerinden oluşan Ortak Koordinasyon Komitesi kurulacak. Komite, ortak programların hayata geçirilmesi, katılımcı kuruluşların belirlenmesi ve değişim süreçlerinin yürütülmesini takip edecek.