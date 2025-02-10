Baltık Ülkeleri Avrupa Elektrik Şebekesine Bağlandı - Son Dakika
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Dünya

Baltık Ülkeleri Avrupa Elektrik Şebekesine Bağlandı

Baltık Ülkeleri Avrupa Elektrik Şebekesine Bağlandı

Estonya, Letonya ve Litvanya, Avrupa Birliği'nin elektrik şebekesine başarılı bir şekilde bağlantı kurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu gelişmenin Rusya ve Belarus ile olan son enerji bağlarının kesilmesi anlamına geldiğini belirtti.

10.02.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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ESTONYA, Letonya ve Litvanya, Avrupa Birliği'nin elektrik şebekesine bağlantı kurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Avrupa elektrik şebekesine bağlanmaları nedeniyle Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Baltık Senkronizasyon Konektörleri açılış töreninde konuştu. Von der Leyen, Avrupa'nın Rusya ve Belarus ile kalan son elektrik bağlarını kestiklerini söyledi.

Avrupa'nın enerjide tehdit ve şantajdan kurtulduğunu belirten Von der Leyen, Rus fosil yakıtlarını da aşamalı olarak kullanımdan kaldırdıklarını bildirdi.

AB Komisyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Baltık ülkelerinin, Rusya ve Belarus şebekelerinden tamamen ayrılmalarının ardından Avrupa kıtasal elektrik şebekesine katıldıkları kaydedildi. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın, Polonya üzerinden Avrupa kıtasal ağına katılarak AB iç enerji pazarıyla başarılı biçimde entegre oldukları vurgulanan açıklamada, Baltık ülkelerinin, kendi enerji sistemlerini ortak ve şeffaf kurallarla işletecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Litvanya, Politika, Ekonomi, Belarus, Letonya, Estonya, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baltık Ülkeleri Avrupa Elektrik Şebekesine Bağlandı - Son Dakika

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