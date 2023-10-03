Tayland'da AVM'de ateş açan çocuk, 2 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşında bir çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AVM'DE KURŞUN YAĞDIRDI

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşında bir çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.

RUHSAL SORUNLAR NEDENİYLE HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabancayla girdiği görülüyor. Polis yetkilileri, çocuğun karakolda "kafasının karışık" göründüğünü ve ona "insanları vurmasını" söyleyen sesler duyduğunu söylediğini aktardı. Polis ayrıca çocuğun geçmişte ruhsal sağlığı için hastanede tedavi gördüğünü belirterek daha fazla bilgi paylaşmayacağını kaydetti.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

AVM'deki saldırıda ölenlerden birinin 34 yaşında Çinli bir kadın ve diğerinin de Myanmarlı bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.