Canlı gece hayatı ile tanınan Bangkok'un Sukhumvit Yolu şiddetli bir çatışmanın merkez üssü haline geldi. Taylandlı trans seks işçileri, 'bölge anlaşmazlığı' ve 'izinsiz çalışma' nedeniyle Filipinli trans seks işçilerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, polis müdahale etmekte güçlük çekti. Çok sayıda şüpheli ise tutuklandı.
Taylandlı 100'den fazla trans birey, Filipinler'den trans bireylerin geldiği haberini duyunca, kaldıkları otelin önünde toplandı. Polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Taylandlı kalabalık grubun linç etmek istediği Filipinli trans bireyler güvenlik önlemleri eşliğinde otelden çıkarılmak istendi. Ancak Taylandlı translar, Filipinlileri görür görmez öfkeye kapılarak saldırmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken kimileri polise saldırdı, kimileri ise duvarlara tırmanarak eline geçen ne varsa fırlatıp darp ettiği kişilerin üzerine bastı.
Çatışmanın, Filipinli trans kadınların gerekli vize ve izinler olmadan çalıştıkları için çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan trans bireylerin karakola götürüldüklerinde öfkeli kalabalık tarafından darp edildiği görüldü.
Lumpini Polis Karakolu amiri Polis Albay Yingyot Suwanno, "Çok sayıda trans işçinin toplandığı ihbarı üzerine polis, şiddetin daha fazla önlenmesi için Soi Sukhumvit 11'deki lokasyonun güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildi. Memurlar normal prosedür gereği silahlıydı. Durumu iyi idare ettiler ve kalabalığı kontrol altında tuttular. Bu olaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine çağrıldı. Herkese adaletin sağlanacağına dair güvence verdik ve buna göre karar vereceğiz. Şu anda şüphelileri ve şikayette bulunanlardan bazılarını sorguluyoruz ve kimliği tespit edilen herkesi daha ileri sorgulamalar için çağıracağız." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası - Son Dakika
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı. İsrail ordusu 152 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor.
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.631'e yükseldi. Son 24 saat içinde ise 97 kişi hayatını kaybederken, 123 kişi yaralandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların devam etmesiyle birlikte insani krizin derinleşeceği uyarısında bulundu.
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