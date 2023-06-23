Bangkok'ta Yangın Tatbikatında Patlama: 1 Öğrenci Öldü, 21 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bangkok'ta Yangın Tatbikatında Patlama: 1 Öğrenci Öldü, 21 Kişi Yaralandı

Bangkok'ta Yangın Tatbikatında Patlama: 1 Öğrenci Öldü, 21 Kişi Yaralandı

23.06.2023 15:33

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Rajavinit Mathayom Lisesinde yapılan tatbikatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu 1 öğrenci öldü, 21 kişi yaralandı. Patlamanın hasarlı tüpten kaynaklandığı açıklandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan görevliler, tüpün güneş veya ısıya maruz kaldığı için zarar gördüğünü belirtti. Yangın tatbikatında kullanılan diğer söndürme tüpleri de incelenmek üzere el konuldu. Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Atthaphon Sangkhawasee, bakanlık görevlilerinin olayı incelemek için liseye gönderildiğini açıkladı. Hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı diledi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Rajavinit Mathayom Lisesinde yapılan tatbikatta yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu 1 öğrenci öldü, 21 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, olay yerinde incelemelerde bulunan görevliler tüpün güneş veya ısıya maruz kaldığı için zarar gördüğünü, patlamanın hasarlı tüpten kaynaklandığını açıkladı.

Yetkililer, patlamada son sınıftan 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 21 öğrencinin yaralandığını, yaralılardan 7'sinin civardaki hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Bölge polisi, yangın tatbikatında kullanılan diğer söndürme tüplerine de incelenmek üzere el konulduğunu duyurdu.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Atthaphon Sangkhawasee, bakanlık görevlilerinin olayı incelemek için liseye gönderildiğini açıkladı.

Müsteşar, hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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