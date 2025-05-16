Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna\'nın Rusya\'dan 3 isteği var

Rusya- Ukrayna savaşında barış masası Türkiye'de kuruldu. Perşembe günü İstanbul'a gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi.

TÜRKİYE ARABULUCU, ABD GÖZLEMCİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, toplantı öncesinde iki ülkenin heyetleriyle görüştü. Görüşmelerin ardından Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesi başladı. Bakan Fidan'ın başkanlığında düzenlenen müzakerelerde Türkiye arabulucu, ABD ise gözlemci statüsünde.

2. TOPLANTI BAŞLADI

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla Dolmabahçe'de başladı.

UKRAYNA'DAN 3 ŞART

Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmede Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, barışın Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesi, kaçırılan çocukların geri dönmeleri ve tüm savaş esirlerinin takasının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Umerov, yaptığı Facebook paylaşımında Ukrayna heyetinin "sürdürülebilir adil barışı sağlayacak gerçek yollar bulmak için" geldiğini söyledi.

Ukraynalı bir yetkili ise Rusya'nın İstanbul görüşmelerini 2022 müzakerelerine uydurma denemelerinin başarısız olacağını belirtti.