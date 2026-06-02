Barrack, Irak Özel Temsilcisi Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barrack, Irak Özel Temsilcisi Atandı

Barrack, Irak Özel Temsilcisi Atandı
02.06.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tom Barrack, Irak Özel Temsilcisi olarak atanmaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni görevine ilişkin açıklamada bulundu. Barrack paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğunu belirterek, "Onun cesur liderliği altında Özel Temsilci ünvanını kabul etmekten onur duyuyorum. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini' ileri sürdü. ABD merkezli güç dengesi anlayışının, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki iş birliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini kaydeden Barrack, "Bu ABD'nin çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedeflerini koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmeli" dedi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barrack, Irak Özel Temsilcisi Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:50:24. #7.12#
SON DAKİKA: Barrack, Irak Özel Temsilcisi Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.