Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile gece geç saatlere kadar görüştü

(ANKARA) - ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gece geç saatlere kadar görüştüğünü açıkladı. Barrack, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Diplomasi tiyatro değildir. Olaylar aleyhimize dönmeden önce çıkarların sabırla uyumlu hale getirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Barrack, sosyal medya hesabından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Barrack, şunları kaydetti:

"Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gece geç saatlere kadar görüştük. Başkentlerin sessizliğe büründüğü saatlerde, devlet yönetiminin asıl işi devam ediyor. Şeybani yorulmak bilmiyor, meseleleri berrak bir bakışla değerlendiriyor ve yanlış hesaplamalara pek az alan bırakan bir bölgede tansiyonu düşürme konusunda son derece ciddi.

Diplomasi bir tiyatro değildir. Olaylar aleyhimize dönmeden önce çıkarların sabırla uyumlu hale getirilmesidir. Görüşmedeki açık sözlülüğü ve itidal ile diyaloğun da birer güç biçimi olduğunu anlayan bir muhatap olduğu için kendisine minnettarım."