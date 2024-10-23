IKBY Başkanı Neçirvan İdris Barzani, TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı kınadı. Neçirvan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: " Ankara'da bugün yaşanan terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz."
Son Dakika › Dünya › Barzani 'Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz' - Son Dakika
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