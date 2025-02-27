Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek - Son Dakika
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Dünya

Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakılması yönündeki çağrıyı desteklediklerini söyledi. Barzani, ''PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Barış için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız'' ifadelerini kullandı.

27.02.2025 19:15  Güncelleme: 19:40
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DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

BARZANİ'DEN İLK YORUM

Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk açıklamasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakılması yönündeki çağrısını desteklediklerini söyledi. Barzani, "PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Barış için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

SALİH MÜSLÜM DESTEK VERDİ

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim da Öcalan'ın açıklamasına katıldıklarını söyledi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "PKK'nın alacağı karar doğrultusunda hareket ederiz ve gerekirse silah bırakırız" ifadelerini kullandı.

Barzani\'den Öcalan\'ın silah bırakma çağrısına tam destek

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Son Dakika Dünya Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sk 06:
    Barzani mhp akp pkk hapsi aynı 11 9 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    CHP liler neden şimdi PKK olayına bukadar tepki gösteriyor sanki şuan belediyelerde PKK sempatizanı yokmusgibi üç maymunu oynuyor bitsin artık terör ölmesin vatan evlatları yeter artık 0 1 Yanıtla
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