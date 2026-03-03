Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti - Son Dakika
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
03.03.2026 15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başa geçmesi durumunda din ve devlet işlerini birbirinden ayıracağını belirten Pehlevi, "Diğer tüm İranlılar gibi özgürce yaşayabilecek, kimliğinizi koruyabilecek ve özgür bir İran'ın nimetlerinden adil bir şekilde faydalanabileceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Pehlevi, yönetimi devralması halinde din ve devlet işlerini birbirinden ayıracağını açıkladı.

REJİMİ "ZALİM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Paylaşımında Huzistan, İlam, Kermanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan'daki yurttaşlara seslenen Pehlevi; Azeriler, Kürtler, Lorlar ve çeşitli aşiret ve inanç topluluklarına hitap etti. İslam Cumhuriyeti yönetimini "zalim ve suçlu rejim" olarak nitelendiren Pehlevi, son 47 yılda yaşanan baskı ve ayrımcılığa dikkat çekti.

LAİKLİK VURGUSU

Pehlevi, İran'ın özgürlük sürecinde din ve devletin ayrıldığı, hukukun üstünlüğüne ve eşit vatandaşlık haklarına dayalı bir yönetim kuracaklarını belirtti. "Diğer tüm İranlılar gibi özgürce yaşayabilecek, kimliğinizi koruyabilecek ve özgür bir İran'ın nimetlerinden adil bir şekilde faydalanabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

İşte Pehlevi'nin o paylaşımı;

"İslam Cumhuriyeti iktidara geldiği ilk günden beri bu zalim ve suçlu rejimin öfkesinin, tacizinin ve zulmünün hedefi oldunuz. Teslim olmaya hiç niyetlenmediniz. Geçtiğimiz 47 yıl boyunca, özellikle Güneş ve Ay Ulusal Devrimi sırasında, ülkemizin özgürlüğü ve yeniden dirilişi yolunda onlarca ölümsüz isminizi feda ettiniz.

Sizi temin ederim ki, İran'ın özgürlüğünün geleceğinde, din ve devletin ayrılığına, hukukun üstünlüğüne ve eşit vatandaşlık haklarına dayalı bir hükümetin kurulmasıyla, artık ayrımcılığa maruz kalmayacaksınız. Diğer tüm İranlılar gibi özgürce yaşayabilecek, kimliğinizi koruyabilecek ve özgür bir İran'ın nimetlerinden adil bir şekilde faydalanabileceksiniz.

Sizler, ülkenin toprak bütünlüğünü ve milletin onurunu ve gururunu her zaman korumuş olan İran'ın tarihi ve kültürel dokusunun bir parçasısınız. Bu anlaşmaya her zaman sadık kalacağınıza eminim.

Bu sistemin çöküşünün eşiğindeyiz. Ancak uyanık ve hazırlıklı olmalı, İran topraklarına her zaman açgözlü gözlerle bakan fırsatçı güçlerin durumu istismar etmesine izin vermemeliyiz. İnanıyorum ki, azim ve ulusal birlik ile sizi ve diğer tüm İranlıları parlak bir yarın bekliyor."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YANİ BATININ PAYANDASI OLACAKSIN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
