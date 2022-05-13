Başbakan Boris Johnson devlet memuru sayısını beşte bir azaltmak için hazırlıkların yapılmasını istedi - Son Dakika
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BBC

Başbakan Boris Johnson devlet memuru sayısını beşte bir azaltmak için hazırlıkların yapılmasını istedi

13.05.2022 15:26
Başbakan Boris Johnson devlet memuru sayısını beşte bir azaltmak için hazırlıkların yapılmasını istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen yılın sonunda 500 bine yaklaşan devlet memuru sayısını beşte bir oranında azaltma planlarını bakanlarıyla paylaştı ve hazırlıkların yapılmasını istedi.

İngiltere'de hükümetin kamu personelinden sorumlu en üst düzey yetkilisi, hükümetin, tasarruf amacıyla, devlet memuru sayısını beşte bir oranında azaltarak 91 bin kadroyu kapatmak istediğini söyledi.

Kabine ve kamu personelinden sorumlu Devlet Bakanı Simon Case tarafından kamu çalışanlarına gönderilen ve BBC'nin ulaştığı elektronik mektupta, amacın 2016 yılındaki memur sayısına inmek olduğu kaydediliyor.

Hükümetin bu yolla kamu bütçesinden yılda 3,75 milyar sterlin tasarruf etmeyi beklediği kaydediliyor. Fakat kamu çalışanları sendikası bunun üzerinde doğru dürüst düşünülmemiş bir plan olduğunu söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Neden şimdi?

Devlet Bakanı Case kamu çalışanlarına dün yolladığı mektupta işten çıkarmaların zor olacağını kabul ediyor ve memur sayısının 2016 yılından bu yana, kısmen de koronavirüs salgını nedeniyle önemli bir artış gösterdiğini anlatıyor. Kadro azaltılırken çalışanların daha donanımlı ve daha verimli olması ihtiyacından söz ediyor.

Case ayrıca Başbakan Boris Johnson'ın "bu konunun, tam da hükümetin harcamaları kontrol altında tutmayı ve vergi mükellefine bu zor koşullarda en iy ihizmeti vermeyi öncelediği bir sırada, daha da önem kazandığı" inancında olduğunu yazıyor.

Hükümetin verimli ve etkin çalışmasından sorumlu üyesi Jacob Rees-Mogg da kapatılması düşünülen 91 bin memur kadrosunun son yıllarda Covid krizi ve Brexit'in getirdiği ek görevler nedeniyle işe alındığını kaydetti. Şimdi bu iki alanda da işlerin normale dönmesiyle birlikte eski memur sayısına inilebileceğini savundu.

91 kamu çalışanının işten çıkarılmasında nasıl bir yöntem izlemeyi düşündüklerinin de ipuçlarını veren Rees-Mogg, çoğu kadronun, emeklilik, sözleşme bitimi ya da gönüllü ayrılış gibi "doğal yollardan" sonlandırılmasını umduklarını kaydetti.

Ama bu yolla tasarruf edilmesi planlanan paranın neye harcanacağı açık değil. Rees-Mogg buna Maliye Bakanı Sunak'ın karar vereceğini söyledi.

Başbakan Boris Johnson'ın Perşembe günü bakanlarla yaptığı bir toplantıda kamu personeli kesintileri için her birinden hazırlıklara başlamalarını istediği anlaşılıyor.

Ama şu anda hangi bakanlıktan ve kurumdan ne kadar personel çıkarılacağı belli değil.

2016 yılında İngiltere'deki kamu personeli sayısı 384 bin idi ve bu İkinci Dünya Savaşı sonrası en düşük memur sayısı olmuştu.

Fakat Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecindeki bürokratik sorunlarla baş edebilmek için memur sayısını o yıldan bu yana artırıyordu ve bu sayı 2021 sonu itibariyle 475 bine ulaşmıştı.

Memur sendikasından tepki

Kamu çalışanları sendikası FDA'in Genel Sekreteri Dave Penman son 6 yıldır memur sayısının Brexit ve Covid krizi gibi eşi daha önce görülmemiş iki sıra dışı süreç nedeniyle arttığına dikkat çekti ve hükümetin bu sayıyı eski düzeyine çekmeye karar verirken kamunun bu nedenle hangi işleri yapmaya kapasitesinin yetmeyeceğini de değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Penman özellikle sınır muhafaza, pasaport hizmetleri ve sağlık alanında bazı hizmetlerin aksayabileceğine ve verilemeyebileceğine dikkat çekti.

Memur sendikası yetkilisi "Eşlik edecek bir strateji hazırlamadan bu tür bir kesinti planı yapmak, daha ziyade hükümetin kamu personeli kültürünü değiştirme mücadelesinin devamı, ya da daha beteri, iyi düşünülmemiş, aceleye getirilmiş, dolayısıyla da daha etkin bir kamu hizmeti sonucu yaratmayacak bir düşünce gibi görünüyor" diye konuştu.

Muhalefet İşçi Partisi ise hükümeti "anlamsız derecede çok söylem üretip iş yapmamak" ile suçluyor ve artan fiyatlar karşısında bir olağanüstü bütçe hazırlanarak, zor durumdaki vatandaşlara destek olunmasını öneriyor.

Başbakan Boris Johnson devlet memuru sayısını beşte bir azaltmak için hazırlıkların yapılmasını istedi
Başbakan Boris Johnson devlet memuru sayısını beşte bir azaltmak için hazırlıkların yapılmasını istedi
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Son Dakika Dünya Başbakan Boris Johnson devlet memuru sayısını beşte bir azaltmak için hazırlıkların yapılmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başbakan Boris Johnson devlet memuru sayısını beşte bir azaltmak için hazırlıkların yapılmasını istedi - Son Dakika
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