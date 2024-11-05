Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Dünya

Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcıları, birçok gizli bilgiyi Başbakanlık Ofisi'nden dış basına sızdırdı. İsrail iç istihbaratının soruşturması sonucu başbakan yardımcısı Eliezer Feldstein başta olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

05.11.2024 07:23  Güncelleme: 07:52
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İsrail basını, İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili bir davayla bağlantılı olarak aralarında bir yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi tutukladığını duyurdu.

Cuma günü İsrail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun ofisindeki bir yardımcısının yabancı gazetelere bilgi ve belge sızdırdığını, bunların bazılarının düpedüz yalan, bazılarının ise hassas güvenlik bilgileri içerdiğini bildirdi. Baş şüpheli, gözaltı süresi uzatılan başbakan yardımcısı Eliezer Feldstein oldu. Tutuklananlar arasında Netanyahu'nun bir danışmanı da var, ancak tutuklanan diğer 3 kişinin isimleri açıklanmadı.

"SORUŞTURMA SİYASİ BİLGİLERİN SIZDIRILMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİ"

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "sızıntı davasına ilişkin soruşturma, askeri bilgilerin ve hassas siyasi bilgilerin sızdırılmasından sonra gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan sızıntıların "İsrail'in güvenliği ve Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması konularında önemli endişeler" yarattığı belirtildi.

Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı

MUHALEFET LİDERLERİ HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

İsrailli muhalefeti liderleri Yair Lapid ve Benny Gantz, sızıntılar sebebiyle Netanyahu hükümetini eleştirdi. Ortak bir basın toplantısı düzenleyen Lapid ve Gantz, yaşananların "şüpheli bir sızıntı değil, devlet sırlarının siyasi amaçlarla ifşa edilmesi" olduğunu söyledi. Muhalafet, daha önce de İsrail Başbakanı'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefetin ortak açıklamasında "yayımlanmasına izin verilen sızıntılar, sadece güvenlik bazında ülkenin temellerini sarsmak için yeterlidir" sözlerine yer verildi.

Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu\'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı

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Son Dakika Dünya Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İlhan İnan:
    askerlerin yüzlerini niye kapattınız, siz nasıl bir haber sitesisiniz, renginizi bu kadar belli etmeyin...... 1 0 Yanıtla
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