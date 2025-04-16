Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek - Son Dakika
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Dünya

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başörtsüne sahip çıkan imam İbrahim Damar'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Saral, "İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış... Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık" dedi.

16.04.2025 20:22  Güncelleme: 20:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yer alan İrsen Küçük Ortaokulu'na başörtüsü ile girmek isteyen bir kız öğrenci, okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı.

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek

İMAMDAN TEPKİ: BU ZİHNİYETİ ÖLDÜĞÜ VAKİT BEN DE CAMİYE SOKMAYACAĞIM

Yaşananlara kayıtsız kalmayan Hamitköy Camii İmamı İbrahim Damar, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Benim dinime hakaret eden bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım. Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım." ifadelerini kullandı.

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek
Hamitköy Camii İmamı İbrahim Damar

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu ifadelerinin ardından İmam İbrahim Damar 'geçici' olarak görevinden uzaklaştırıldı. Başörtüsüne sahip çıkan imam Damar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı da belirtildi.

BAŞBAKAN ÜSTEL: GEREKEN CEZA VERİLECEK

İmam Damar hakkındaki kararı KKTC Başbakanı Ünal Üstel duyurdu. Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Başta din dairesindeki bir arkadaşımız başka başka konuşmalar yaptı. Bir kere bilmenizi isterim ki din dairesinde olan arkadaşı uzaklaştırdık. Ve soruşturma bittikten sonra da gereken ceza verilecek. Sosyal medyada Kıbrıs halkına yani bütün kesimlere yapılan hakaretlerin altında da kalmadık. Hepsini birer birer polise bildirdik." dedi.

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek
KKTC Başbakanı Ünal Üstel

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL: KIBRIS'I BİR TÜRLÜ RUM'LUKTAN KURTARAMADIK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, imam İbrahim Damar hakkındaki karara sert tepki gösterdi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış... Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık." ifadelerine yer verdi.

Saral'ın paylaşımı şu şekilde;

Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek
Başdanışman Saral\'dan Kıbrıs\'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam\'a Destek
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Son Dakika Dünya Başdanışman Saral'dan Kıbrıs'ta Başörtüsüne Sahip Çıkan İmam'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Talat Yelbuz:
    KKTC BAĞIMSIZ DEVLET DEGIL MI NEDEN KARISIYORSUNUZ, SIZE YAPSALAR 66 252 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Elin oglu uzayda bizler hala basortuyu konusuyoruz 199 41 Yanıtla
    Cihan Tuna:
    konuşamaz mı senin için basit bşy olabilir 19 31
  • Pinokyo Net:
    onu bunu bırakta yavru vatanda asgari ücret neden bizden fazla böyle şeylere kafa yor.. 95 124 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Devletimiz, sağolsun. Bunlara para gönderiryoruz, işte. Bizim ezikler de burdan rum sğzıyla koonuşuyor. 36 14
    Eyup Kaya:
    adres ver sana anlatayım 4 17
    Pinokyo Net:
    velinin izni olmadan seyahat edebilecekmisin? 14 3
  • Gamze&eda2004:
    saral çok yalakasın ne alaka gaz veriyo insanlara 19 75 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım:
    Kıbrıs kesiminin İslam'la hiçbir alakası yok zaten Müslümanlıkla bırakın ne halleri varsa görsünler başbakanlarının yorumuna baksanıza 76 16 Yanıtla
  • Hüseyin null:
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 67 10 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Eee bunları bu kadar beslersen kaseleri kalkar kesin suyu maddi desteği sadece askeri varlığımız çıkarlarımız için kalsın bu kadar kahpelik nankörlük olmaz 21 6 Yanıtla
  • Veysel dağlı:
    Birisi okula dirisini sokmayacacagim.diğeri ölüsü nü camiye sokmayacağim. Nedir bu insanlarin derdi .birakin ya Allah aşkına isteyen istediği yere girsin. bırakın insanlar ne giyip giymeyecegine kendisi karar verdin 24 3 Yanıtla
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