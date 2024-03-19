Başkan Joe Biden'ın "maksimum stabilite" sağlayan spor ayakkabılar giydiği görüldü. Biden'in ayakkabıları sosyal medyada günün konusu oldu.
Başkan son zamanlarda Hoka markası tarafından tasarlanan "yaşam tarzı spor ayakkabılar" giyerken Marine One'dan indi.
"Hoka Transport" ayakkabısı "geniş tabanı" ile "şüphesiz stabilite için harika" ve "yürüyüş veya doğa yürüyüşü sırasında maksimum konfor ve destek sağlamak üzere tasarlanmıştır". Ayakkabının ayrıca, "havada yürüyormuş gibi" hissetme konforu gibi avantajları da bulunuyor.
Ancak,Biden'ın ayakkabı tercihi, yaş ve bilişsel yetenekleriyle ilgili devam eden endişeler ışığında sosyal medyada bazı tartışmalara neden oldu. Son bir ABC News/ Ipsos anketine göre, Amerikalıların %86'sı onun bir başka dönem için çok yaşlı olduğuna inanıyor.
Cumartesi günü bir X kullanıcısı şaka yaparak ayakkabıların "Air Bidens" olduğunu belirtti.
Geçen ay, Bay Biden'ın ayakta duyusal periferik nöropati yaşadığı ortaya çıktı, bu da bir kişinin ayağında sinir hasarına neden olur. Bu teşhis, başkanın birçok kez halka açık olarak tökezlemesi, düşmesi ve tehlikeli durumlarla karşı karşıya gelmesinden sonra yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Başkan Biden'ın 'Maksimum Stabilite' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens - Son Dakika
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 Afganistan, İran, Irak, Filistin, Suriye ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisinin kargo gemisine bindirerek yurtdışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti, firari D.T.'nin kaçışını tespit ederek polis operasyonu düzenledi. İnsan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T. ile liman personelleri M.A. ve R.İ. gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Haripur kentindeki Türkmen kampında 500 koli dağıtılırken, yarın da Attock şehrinde Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine 500 koli teslim edilecek. Dağıtım sırasında AA muhabire konuşan Cemil Şenocak, Pakistan'da yaşayan Türkler olarak, ramazanda Türkmen ve Pakistanlıları unutmadıklarını söyledi. Her koli 24 kilodan oluşurken, program kapsamında 2 ton 400 kilogram erzak dağıtılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?