Başkan Biden'ın 'Maksimum Stabilite' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens - Son Dakika
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Dünya

Başkan Biden'ın 'Maksimum Stabilite' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens

Başkan Biden\'ın \'Maksimum Stabilite\' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens

Başkan Joe Biden'ın Hoka markası tarafından tasarlanan 'Hoka Transport' ayakkabıları giymesinin ardından sosyal medyada tartışmalar başladı. Ayakkabılar, geniş tabanı ve maksimum konfor sağlama özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak, Biden'ın yaş ve bilişsel yetenekleriyle ilgili endişeler nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalıyor.

19.03.2024 14:46  Güncelleme: 14:53
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Başkan Joe Biden'ın "maksimum stabilite" sağlayan spor ayakkabılar giydiği görüldü. Biden'in ayakkabıları sosyal medyada günün konusu oldu.

Başkan son zamanlarda Hoka markası tarafından tasarlanan "yaşam tarzı spor ayakkabılar" giyerken Marine One'dan indi.

"Hoka Transport" ayakkabısı "geniş tabanı" ile "şüphesiz stabilite için harika" ve "yürüyüş veya doğa yürüyüşü sırasında maksimum konfor ve destek sağlamak üzere tasarlanmıştır". Ayakkabının ayrıca, "havada yürüyormuş gibi" hissetme konforu gibi avantajları da bulunuyor.

Ancak,Biden'ın ayakkabı tercihi, yaş ve bilişsel yetenekleriyle ilgili devam eden endişeler ışığında sosyal medyada bazı tartışmalara neden oldu. Son bir ABC News/ Ipsos anketine göre, Amerikalıların %86'sı onun bir başka dönem için çok yaşlı olduğuna inanıyor.

Cumartesi günü bir X kullanıcısı şaka yaparak ayakkabıların "Air Bidens" olduğunu belirtti.

Geçen ay, Bay Biden'ın ayakta duyusal periferik nöropati yaşadığı ortaya çıktı, bu da bir kişinin ayağında sinir hasarına neden olur. Bu teşhis, başkanın birçok kez halka açık olarak tökezlemesi, düşmesi ve tehlikeli durumlarla karşı karşıya gelmesinden sonra yapıldı.

Başkan Biden'ın 'Maksimum Stabilite' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens
Başkan Biden'ın 'Maksimum Stabilite' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Dünya, Sağlık, Yaşam, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkan Biden'ın 'Maksimum Stabilite' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Biden'ın 'Maksimum Stabilite' sağlayan spor ayakkabıları, sosyal medyada günün konusu oldu: Air Bidens - Son Dakika
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