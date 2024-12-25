Başkan Gülpınar, Şanlıurfa için yurt dışı temaslarını sürdürüyor - Son Dakika
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Dünya

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa için yurt dışı temaslarını sürdürüyor

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa için yurt dışı temaslarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şehre kazandıracağı projeler için yurt dışı temaslarına devam ediyor. Kuveyt Arap Fonu Operasyonlar Direktörü Abdullah Al Mesaibih ve ekibiyle verimli bir toplantı gerçekleştiren Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın gelişimi için uluslararası iş birliğinin büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Özellikle, Kuveyt Arap Fonu'nun sunduğu finansal destek imkânlarının Şanlıurfa'nın gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

25.12.2024 14:35
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'ya kazandıracağı projeler için yurt dışı temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Gülpınar, son olarak Kuveyt Arap Fonu Operasyonlar Direktörü Abdullah Al Mesaibih ve ekibiyle bir araya gelerek, Şanlıurfa'da hayata geçirilebilecek projeler üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Yıldık ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal'ın da eşlik ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kuveyt'te bir dizi temaslarda bulundu. Burada Kuveyt Arap Fonu Operasyonlar Direktörü Abdullah Al Mesaibih ve ekibiyle yapılan toplantıda, şehirdeki altyapı, sosyal projeler ve çevresel iyileştirmelere yönelik yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle, Kuveyt Arap Fonu'nun sunduğu finansal destek imkânlarının, Şanlıurfa'nın gelişimine nasıl katkı sağlayabileceği konusu detaylı bir şekilde ele alındı.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa için yurt dışı temaslarını sürdürüyor

Başkan Gülpınar, uluslararası iş birliğinin Şanlıurfa'nın gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu tür temasların şehre daha fazla yatırım kazandıracağına inandığını söyledi.

Şanlıurfa'nın kalkınması için uluslararası düzeyde yürüttükleri iş birliği çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Başkan Gülpınar, "Bu toplantı, şehrimizin geleceği için çok önemli bir adım. Kuveyt Arap Fonu ile olan iş birliğimiz, önümüzdeki dönemde şehrimize kazandıracağımız projelerde büyük rol oynayacak" dedi.

Başkan Gülpınar'ın yurt dışındaki temaslarının, Şanlıurfa'nın ekonomik kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu süreçte Kuveyt Arap Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin, kentin global düzeydeki etkisini de güçlendirmeyi hedefliyor.

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Son Dakika Dünya Başkan Gülpınar, Şanlıurfa için yurt dışı temaslarını sürdürüyor - Son Dakika

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