Başkasının bebeğini doğurdu - Son Dakika
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Başkasının bebeğini doğurdu

Başkasının bebeğini doğurdu

Avustralya'daki büyük bir tüp bebek merkezinde korkunç bir hata yapıldı. Embriyoların karışması sonucu bir kadın, farkında olmadan başka bir çiftin bebeğini doğurdu. Merkez kadından özür dileyerek karışıklığın "insan hatası" olduğunu söyledi.

11.04.2025 12:05
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Avustralya'nın önde gelen tüp bebek merkezlerinden Monash IVF, Brisbane'deki kliniğinde akılalmaz bir hata yapıldı. Tüp bebek merkezi bir kadına yanlışlıkla başka bir ailenin embriyosunun transfer edildiğini ve kadının başkasının bebeğini doğurduğunu açıkladı.

BAŞKASININ BEBEĞİNİ DOĞURDU

CNN International'da yer alan habere göre; skandal şubat ayında çocuk sahibi olan biyolojik ebeveynlerin kalan embriyolarının başka bir tüp bebek merkezine transfer edilmesini istemesiyle ortaya çıktı. Monash IVF, yaptığı açıklamada "Beklenen embriyo sayısının aksine, biyolojik ebeveynlere ait olmayan fazladan bir embriyo depoda yer almaktaydı" ifadelerine yer verdi. Yapılan incelemeler sonucunda klinik, bir başka kadından alınan embriyonun yanlışlıkla çözülerek doğum yapan kadının rahmine transfer edildiğini doğruladı.

"İNSAN HATASI"

Tüp bebek merkezi başkasının bebeğini doğuran kadından özür diledi ve karışıklığın "insan hatası" olduğunu ifade etti. Merkez, ülkede ilk olduğu düşünülen hata nedeniyle personelin "perişan" olduğunu söyledi. Olayın ardından bir hafta içinde, çocuk sahibi olan çift bilgilendirildi. Monash IVF CEO'su Michael Knaap, yaşanan hata nedeniyle üzgün olduklarını ve hastalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Knaap, "Hepimiz bu durum sebebiyle büyük üzüntü içerisindeyiz ve bu olaydan etkilenen herkesten özür dileriz." dedi.

Monash IVF, çiftlerin mahremiyetine saygı göstererek, söz konusu çiftlerin isimlerini açıklamadı, ayrıca bebeğin ne zaman doğduğu veya çocuğun velayetinin kimde olduğuyla ilgili sorulara da yanıt vermedi.

"EMSALİ YOK"

Knaap, "Avustralya'da bunun için yasal bir emsalimiz yok. Yasalarımız, biyolojik ebeveynlerin bir çocuğun yasal ebeveynleri olduğunu varsayar, ancak genetik ebeveynler embriyolarının kullanılmasına izin vermediğinde bu itiraz edilebilir." dedi. Olay, Queensland'in Üreme Teknolojisi Akreditasyon Komitesi'ne de bildirildi.

Monash IVF, 2023 yılının ağustos ayında da eski hastalarından 700'den fazla kişiyle, hatalı genetik test nedeniyle 56 milyon dolarlık bir tazminat anlaşması yapmıştı. Bu toplu davada şirketin test ettiği embriyoların yaklaşık yüzde 35'inin genetik olarak anormal olduğu öne sürülmüştü. Monash IVF ise anlaşmaya varıldığını kabul etmesine rağmen herhangi bir sorumluluk kabul etmediklerini vurgulamıştı.

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    Yorumlar (1)

  • HAKAN KAYA:
    bende doğurmak istiyorum 3 2 Yanıtla
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