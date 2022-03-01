Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi - Son Dakika
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Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi

01.03.2022 17:54

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümetin güvenlik servisine ve özel operasyon birimine bağlı tesisleri vuracağını açıklamasıyla halkı büyük panik sardı. Bakanlık, bu tesisler yakınında yaşayanlara da bu alanlardan ayrılma çağrısı yaptı. Kiev merkez istasyonunda kaydedilen görüntüde, halkın panikle kaçış anı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümetin güvenlik servisine ve özel operasyon birimine bağlı tesisleri vuracağını açıkladı.

"ENFORMASYON SALDIRILARINI ÖNLEME AMACI TAŞIYOR"

Rus haber ajansları TASS ve Ria tarafından aktarılan açıklamaya göre, operasyonun Rusya'ya yönelik "enformasyon saldırılarını" önleme amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlık, bu tesisler yakınında yaşayanlara da bu alanlardan ayrılma çağrısı yaptı.

"KAÇMAK İÇİN SON ŞANS" DİYE DÜŞÜNÜP TRENLERE AKIN ETTİLER

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı saldırı uyarısının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Kiev merkez istasyonunda kaydedilen görüntüde, aralarında çok sayıda yaşlı ve çocuğun da bulunduğu kalabalığın "kaçmak için son şans" olduğu düşüncesiyle dolup taşan trenlere akın ettiği anlar yer aldı.

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Son Dakika Dünya Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi - Son Dakika


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