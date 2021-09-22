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Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı - Son Dakika

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı

22.09.2021 13:40

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in, New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Atina'da tepki çekti. Başpiskopos Elpidophoros açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken, mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi de iptal etti.

New York'taki Türkevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bir çok ülke lideriyle birlikte Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in de katılımıyla açılmıştı.

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

SOSYAL MEDYA MESAJI ATİNA'DA KRİZE NEDEN OLDU

Ancak önemli isimleri bir araya getiren bu açılış, Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümetleri içerisinde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Bu durum, özellikle Atina'da krize neden oldu.

İKİLİ GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Haberler üzerine, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Başpiskopos Elpidophoros ile New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Anastasiades, konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, görüşmenin Elpidophoros'un Türkevi açılışına katılmasının ardından iptal edildiğini açıkladı.

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

BİR TEPKİ DE AMERİKA ERMENİ ULUSAL KOMİTESİ'NDEN

Elpidophoros'un kurdele kesme töreninde aralarında Erdoğan ve KKTC lideri Ersin Tatar'ın da bulunduğu bir fotoğrafta yer almasına Amerika Ermeni Ulusal Komitesi de tepki gösterdi. Rum medyası, Elpidophoros'un bu törene katılarak 'KKTC'yi tanıdığını' da öne sürdü. Rum medyasında yer alan haberlerde de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in de bu buluşmadan rahatsız olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis 2011 yılında Heybeliada Aya Triada Manastırı'ndaki Ruhban Okulu'na Başrahip olarak atanmıştı. Aslen İstanbullu olan Elpidophoros Amerika Başpiskoposu olan ilk Türk olma unvanına da sahip.

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Türkevi, Kıbrıs, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı - Son Dakika
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