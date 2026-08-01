Batı Şeria\'da Gerilim: Yerleşimci Şiddeti Artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın derinliklerinde yer alan İsraillilerin yasa dışı yerleşimlerinden Havat Gilad, birkaç tepeye yayılmış durumda. Yerleşimcilerin kulübeleri ve basit beton evleri, Filistinli komşu köylerden açıkça görülebiliyor.Havat Gilad'dan bir İsrailli güvenlik görevlisinin geçen Cuma günü Tal köyünde yaşanan bir çatışma sırasında öldürülmesinin ardından bölgedeki Filistin köylerine yönelik Olayda dört Filistinli ve bir İsrail askeri de öldü. Çatışma, Batı Şeria'daki gerilimi daha da alevlendirdi; bölgede aşırılıkçı yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı uygulanan şiddet giderek artıyor ve bu şiddet, mevcut İsrail hükümetindeki aşırı sağcı unsurlar tarafından da teşvik ediliyor.Havat Gilad çevresindeki Filistinlilerle hafta sonu boyunca görüştükten sonra, şiddet olayları ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişlemesi hakkında yasa dışı yerleşimcilerden biriyle konuşmak üzere bu yerleşimin içine girdik.BBC gibi uluslararası bir medya kuruluşunun bu tür yerlere girmesine nadiren izin verilir. Ancak bu kez, Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle tutuklanan İsraillileri temsil eden bir kuruluşta avukat olan Yehuda Şimon konuşmayı kabul etti.Bana, geçen hafta sonu Filistin köylerine yönelik saldırıların, yasa dışı yerleşimci karakolunun güvenlik görevlisinin öldürülmesine karşı "haklı bir intikam" olduğunu söyledi."Bence şimdi, bir İsrailliyi öldürdükten sonra Tal ve Sarra'daki, hatta Jit ve Farata'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor" dedi ve karakola en yakın Filistin köylerinin adlarını sıraladı.Ona, bir Yahudi yaşamını yüzlerce hatta binlerce Filistinlinin yaşamıyla eş tuttuğunu söyledim."Hayır, milyonlarca" diye yanıtladı: "Bir Yahudi hayatı, 10 milyon [Filistinli] eder."Bu sözlerinin ırkçı olduğu yönündeki sözlerimi ise "Evet, biliyorum" diye yanıtladı. "Ama gerçek bu, çünkü Tanrı bizi seçti [ve] bu yüzden siz kıskanıyorsunuz."Birçok İsrailli tarafından reddedilen bu tür aşırı görüşler, İsrail yerleşimlerinin ve karakollarının genişlediği, Filistinlilere yönelik şiddetin arttığı Batı Şeria'da yaşanan çatışmayı anlamak açısından büyük önem taşıyor.Buradaki birçok yerleşimci, özellikle de İsrail'in planlama izni veya hukuki denetimi olmaksızın kurulan Havat Gilad gibi karakollardakiler, Batı Şeria'yı Tanrı tarafından Yahudi halkına verilmiş toprak olarak görüyor.Hem İsrail'in resmi yerleşimleri hem de yetkisiz karakolları uluslararası hukuka göre yasa dışı.Havat Gilad, Filistinliler tarafından öldürülen bir İsrailli güvenlik görevlisinin anısına 20 yıldan uzun süre önce kuruldu ve bir tepenin üzerinde üzüm bağı bulunan, dağınık şekilde konumlanmış evlerden oluşuyor.Ziyaretimiz sırasında girişe yakın yeni yanmış binalardan oluşan bir sıra görüyoruz. Şimon bunun Filistinliler tarafından gerçekleştirilen bir kundaklama saldırısının sonucu olduğunu iddia ediyor. İsrail medyası ise polisin yangını, araç camından atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu kazara bir yangın olarak değerlendirdiğini bildirdi.İsrail hükümeti daha önce Havat Gilad'ı yasallaştıracağını açıklamıştı. Yerleşimleri izleyen İsrailli kuruluş Peace Now, karakolun bulunduğu arazinin büyük bölümünün İsrail tarafından Filistinlilere ait özel mülk olarak tanındığı için bunun gerçekleştirilemediğini söylüyor. Kuruluşa göre hükümet bunun yerine yerleşimcilerin inşaat yapabilmesi için karakolun güneyindeki bir araziyi devlet arazisi olarak tanımladı.Şimon bu konuları önemsiz bularak uluslararası hukukun önemsiz olduğunu, çünkü İncil'in Yahudilere Batı Şeria toprakları üzerinde hak verdiğini düşünüyor.Mevcut İsrail hükümeti döneminde yerleşimlerin ve karakolların büyük ölçüde genişlemesine ve bunu yönlendiren aşırı sağcı bakanların kabinede yer almasına rağmen, İsrail hükümeti ve ordusunun "Yahudilerin toprak üzerindeki haklarını" yeterince güçlü şekilde desteklemediğini savundu.Ayrıca İsrailli yerleşimcilerle yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusunu Filistinlilere karşı yeterince ölümcül güç kullanmamakla eleştirdi."İsrail hükümeti ve İsrail ordusu Birleşmiş Milletler gibi davranıyor; Filistinliler geliyor, Yahudiler geliyor, [onlar] Filistinlileri öldürmüyor, sadece insanları ayırıyorlar" dedi. "Sonrasında da Filistinlileri öldürmedikleri için Filistinliler bizi öldürüyor" diye ekledi.Batı Şeria'da öldürülen ve yaralanan kişilere ilişkin rakamlar bu ifadeyle çelişiyor.Bu verileri takip eden BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, bu yılın başından 20 Temmuz'a kadar Batı Şeria'da 64 Filistinli öldürüldü; bunların 18'i yerleşimci saldırıları sırasında hayatını kaybetti.Bunlardan en az 12'si yerleşimciler, üçü İsrail güçleri tarafından öldürüldü; diğer üç vakada ise sorumluların askerler mi yoksa yerleşimciler mi olduğu henüz net değil. Aynı dönemde bir İsraillinin öldürüldüğü belirtiliyor.OCHA'ya göre, bu saldırılar sırasında yerleşimcilerin neden olduğu yaralanmalar bu yıl günde üçten fazla olacak şekilde keskin bir artış gösterdi.Batı Şeria'da görev yapmış bir İsrail askeri yakın zamanda bana, yalnızca Filistinlilerin yüzünde korku gördüğünü ve "orada yaşayan hiçbir Yahudinin yüzünde" korku görmediğini söyledi.Bu sözler kendisine hatırlatıldığında Şimon, küresel medyayı "Filistinlilerin anlatısını benimsemekle" suçladı ve bölgedeki her Filistinlinin iki silahı bulunduğunu ve Hamas öncülüğündeki 7 Ekim 2023 saldırılarının benzerini tekrarlamaya hazırlandığını öne sürdü."Eğer uyanıp onları bu bölgeden, İsrail'in tüm bölgelerinden, hatta Gazze'den bile çıkarmazsak geri gelecekler ve tekrar gelecekler" dedi.Batı Şeria'daki yasa dışı İsrailli yerleşimciler ile Filistinli sakinler arasındaki çatışma eşit taraflar arasında yaşanmıyor.İsrail, 1967 Orta Doğu Savaşı sırasında bu bölgeyi işgal etti ve o tarihten bu yana burada yüzlerce yerleşim ve karakol inşa ederek yarım milyondan fazla Yahudiye ev sahipliği yaptı.Bu yerleşimciler İsrail ordusu ve yine yerleşimcilerden oluşan yerel silahlı güvenlik birimleri tarafından korunuyor.Batı Şeria'daki İsrailliler hala İsrail'in sivil hukuk sistemine tabi ve geniş hareket özgürlüğünden yararlanırken, Filistinliler İsrail'in askeri işgali ve askeri mahkemelerine tabi tutuluyor ve yol kapatmaları ile kontrol noktaları nedeniyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bazı önde gelen insan hakları kuruluşları bu sistemi "apartheid" olarak tanımlıyor.İsrail ise bu tanımlamayı "saçma ve çarpıtılmış" olarak reddediyor.Batı Şeria'daki Filistinli sakinler hakkında sorulan bir soru üzerine Şimon üç seçenek sunarak, "İsrail yönetimi ve toprak üzerindeki İsrail mülkiyeti altında sessizce yaşamak, gönüllü olarak başka Arap veya Müslüman ülkelere göç etmek; ya da bizimle barış yapmak istemiyorsanız ve gitmek istemiyorsanız, başka seçeneğim yok: sizi öldürmek zorundayım ve hepinizi öldürürüm" diyor.Bu aşırılık yanlısı yerleşimcinin ortaya koyduğu tablo, İsrail'in şu anki Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in hükümete katılmadan önce, 2017'de yayımladığı bir planla dikkat çekici ölçüde benzerlik taşıyor.Bu planda, Filistinlilere Filistin devleti mücadelesinden vazgeçmeleri ve İsrail yönetimi altında sessizce yaşamaları yönünde bir öneri sunuluyordu. O dönemde, "ulusal hedeflerinden vazgeçmekte zorlananların" bölgeden ayrılabileceğini söylemiş, kalan ve İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi sürdürenlerin ise İsrail silahlı kuvvetleri tarafından öldürüleceğini belirtmişti.Daha yakın dönemde, hükümette görev yaparken Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin "gönüllü göçünü" ve İsraillilerin yeniden buraya yerleştirilmesini savundu; ayrıca Filistin kimliğini "bir icat" olarak nitelendirdi.Havat Gilad'ı görebilen bir bölgede yaşayan bir Filistinli kadın, yerleşimcilerin yakında saldırı düzenleyebileceğine dair işaretleri yoklamak için karakolu penceresinden sürekli izlediğini söylüyor.Konuştuğumuz birçok Filistinli kendilerini korumasız hissettiklerini belirtti; işgalci İsrail ordusunun İsrailli yerleşimcileri korumaya odaklandığını, kendi güvenlik güçlerinin ortada olmadığını ve uluslararası toplumun kendilerini terk ettiğini söylediler.Bir kişi bana, "Durum çok kötü. Avrupa meşgul, Amerika İran'la uğraşıyor, Çin umursamıyor, Rusya Ukrayna'yla savaşıyor, BM bitmiş durumda ve Arapların kendi iç sorunları var. Ne yapabileceğimizi bilmiyoruz" diye yakınıyor.